أول ظهور لأصالة بعد الطلاق.. فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر

وثق حفل الفنانة أصالة، في أحد فنادق مصر الجديدة أمس، أول ظهور لها بعد إعلان انفصالها رسميا عن المخرج طارق العريان، حيث بدت المطربة السورية، مبهجة بملابسها وشعرها واللوك الجديد.

اختارت أصالة، أن تطل بشعر أشقر قصير، على فستان من تدرج اللون الفوشيا، بدون أكمام، زين بحزام على الخصر، وذيل لامع مع مجوهرات فضية في فوشيا، ووضعت مكياج فوشيا.

وخلال الحفل، أدت أصالة، عدة أغاني، منها: "خانة الذكريات"، و"بنت أكابر"، بالإضافة إلى عدد من أغنياتها الأخرى، ويأتي هذا الظهور بعد يوم واحد من طرحها أغنية "شامخ".

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وكان أول تعليق لأصالة بعد الانفصال عن طارق العريان، عبر "تويتر"، قالت فيه، "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلي".

وأكملت، "وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

من جانبه نشر طارق العريان، صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري، عن زوجها المخرج طارق العريان.