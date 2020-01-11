الامارات | القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم بسبب الطقس

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية أنه نظراً لأحوال الطقس غير المستقر وظروف الأمطار، قررت إدارة القرية إغلاق أبواب الوجهة اليوم السبت، حرصاً على راحة الضيوف وجميع العاملين فيها.
وأضافت إدارة الوجهة العائلية في دبي ببيان: «تتطلع القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إلى استقبال ضيوفها غداً الأحد من الساعة 4:00 عصراً حتى 12:00 منتصف الليل».
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