تعرف على أبرز الأحداث الفلكية المُتوقع حدوثها لمواليد برج الجدي خلال هذا الأسبوع

مولودة برج الجدي تسعى باهتمام لتحقيق النجاح في حياتها سواء على المستوى المهني أو العائلي من خلال إدارة منزلها بشكل حكيم. أهدافها منظمة وتتبنى دوماً وجهات نظر عملية ولديها طريقة دبلوماسية في التفكير والتعامل مع الآخرين.لديها قدرة عالية على التحكم بنفسها، وتميل إلى إظهار جانبها المرح والجريء فقط للأشخاص المقربين إلى قلبها. تتميز بأنها شخصية متواضعة وصبورة وتشعر بالمسؤولية تجاه غيرها، كما أنها من الشخصيات التي تحفز نفسها باستمرار. قد يأخذ الآخرين بعض الوقت لفهم طبيعتها إلى أن تقوم بفتح قلبها لهم.رغم أن امرأة برج الجدي لا تستطيع التعبير عن مشاعرها بشكل جيد، إلا أنها رومانسية وعاطفية للغاية. تكمن قوتها الكامنة في قدرتها على وضع أهداف طويلة المدى والإصرار على تحقيقها والوصول إليها.

ابرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

اسبوع دقيق ومهم جدا جدا بسبب ثلاثة عوامل فلكية صعبة تجعل المنطقة تغلي على برميل بارود السبب الاول والحدث الابرز والاهم والاكبر في عام 2020 هو تراصف زحل وبلوتون إلى جانب عطارد في الجدي هذا التراصف يسبب مشاكل كبيرة انت حصلت عام 1914 بداية الحرب العالمية الاولى كما يشير الى اعمال عنف متفرقة وعمليات طارئة في وسائل النقل والطائرات يعني تاثيرات عنيفة ومباشرة على الكرة الارضية كون عطارد هو الكوكب الاقرب الى الارض ان هذه المواقع والظروف الفلكية مهمة جدا يستمر تاثيرها حتى تاريخ يوم 17 كانون الثاني يناير وهذا الجو الفلكي الضاغط والمتشنج يجر علينا ظروف ثقيلة كما هنالك احتمال انتقام الطبيعة من تمرد وثوران واعاصير وعواصف وبرد وشتاء او حر يسبب الحرائق الحدث الثاني القمر البدر الذي يتزامن مع خسوف للقمر في السرطان بالاضاف الى تاثيرات خسوف القمر البدر من السرطان التي لا تزال ترافقنا من الاسبوع الماضي الذي يسبب بالمتاعب واعمال الشغب والعنف في المناطق الضعيفة والمتقلبة التي تتأثر اكثر من غيرها الحدث الثاني والحدث الثالث والاكثر تعقيدا هو معاودة كوكب اورانوس الى سيره المباشر في الثور يوم السبت 11 الذي يسبب باوضاع اقتصادية مالية دقيقة ما يضطر ايجاد حلول وسريعة واجراءات جديدة كتغييرات في انظمة التداول في العملات الصعبة والمعاملات والاجراءات للحد من التدهور الحاصل وهذا الحدث الفلكي المهم جدا سوف يسبب ببعض الشغب والخضات والاوضاع الفوضوية والمفاجآت السياسية والامنية بالاضافة الى تاثيرات اورانوس الذي يعاود سيره المباشر في الثور يوم السبت 11 باختصار اسبوع ثقيل صعب مطلوب الهدوء والدبلوماسية والمرونة في التعاطي مع الامور والحكمة في التعامل مع المستجدات

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كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع ستة احداث فلكية

ستة احداث فلكية تطبع هذا الاسبوع الحدث الاول انتقال عطارد الى الدلو فتتحسن الامور المالية والملفات والاتصالات والمواصلات والتنقلات والاسفار كون كوكب عطارد هو من الكواكب التي تؤثر بشكل مباشر على الابراج بسبب وجوده في اقرب نقطة مع الارض.

الحدث الثاني انتقال الزهرة يوم 13 الى برج الحوت المائي لتنعم بالحب والرومنسية والشهرة كل من مواليد الابراج السرطان العقرب والحوت.

الحدث الثالث يعاود كوكب اورانوس سيره المباشر في الثور ليخف الضغط المعنوي والصحي لكل من مواليد الثور الاسد العقرب فتنعم مواليد الابراج الترابية بالنجاح والازدهار والتقدم.

الحدث الرابع المربع الفلكي بين القمر من السرطان وتاثيرات خسوف القمر التي لا تزال تسيطر على المشهد الفلكي وذلك يوم السبت وهذه التاثيرات المعاكسة والمباشرة لا تزال تسبب المزيد من التشنجات والحوادث لكل من مواليد الحمل الميزان والجدي.

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الحدث الخامس المثلث الفلكي الترابي بين القمر من العذراء والشمس من الجدي يومي الث الثلاثاء والاربعاء ما يعني فترة استثنائية من الحظ فترة مميزة فتتحمس كل من مواليد الثور العذراء والجدي لكل جديد وتدير اعمالها بنجاح واطمئنان وتكثف تحركاتها وتدعم اقوالها بالبراهين.

الحدث السادس انتقال القمر الى الميزان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي ما يعني معاكسة دقيقة اجواء غير مناسبة لمعالجة القضايا انفعال عصبية وقلق لكل من مواليد الحمل السرطان والجدي.



كذلك سوف تعيش مواليد الابراج المائية مع وجود القمر في برج السرطان في مربع مع الشمس من الجدي يوم السبت فتكون بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم فترة ايجابية تعني المزيد والمزيد من الحظ المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان العقرب والحوت لينتقل بعدها القمر الى برج الاسد يومي الاحد والاثنين فتحلق مواليد الحمل الاسد والقوس وتبدو مفعمة بالنشاط والتغيير في حياتها لينتقل بعدها القمر الى برج العذراء ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي يومي الثلاثاء والاربعاء ينتهي الاسبوع مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي .



اما حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس المشتري بلوتو وزحل في الجدي الزهرة في الحوت المريخ في القوس ما يعني ان مواليد الجوزاء العذراء والحوت سوف تشعر بتراجع صحي يرجى الانتباه الى السلامة العامة والابتعاد عن المشاكل والحوادث اورانوس يعاود سيره المباشر في في الثور هيدي باختصار اخبارنا اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله ها الاسبوع يكون اسبوع فرح وراحة بال وسعادة للجميع



هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الجدي الترابي بانتظارك سنة مهمة جدا يسطر عليها المجد والجزر متأرجحة بين الإيجابيات وبعض الصعوبات. تتوق إلى الاستقرار والمكاسب ،وتبدو مستعدًّا للتخلي عن جزء من الماضي، لن يمرّ شهر من دون إعادة النظر ببعض الخيارات، والسعي إلى ترتيب أوضاعك وإحداث التغيير. على الصعيد المهني تسمح لك هذه السنة بالسيطرة على أوضاعك المهنية والمادية. تتخلّص من ديون ومصاريف وتجد استثماراتك ناجحة. تثبت أوضاعك وتتوصّل إلى الاستقرار المنشود عاطفيا في فصل الربيع سوف تشعر بدفء العلاقات، وربما يحمل إليك كوكب المشتري بعض المفاجآت والبوح بالحب الاستقرار والزواج والهدايا والأسفار.

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