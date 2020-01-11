دراسة تكشف تأثير التدخين على الصحة العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

للتدخين أضرار صحية كثيرة ليست فقط على الجسم، إنما أيضًا يضر بالصحة العقلية، إذ استطلع فريق بحثي من كلية الطب جامعة نيويورك، أكثر من 2000 طالب مسجل في الجامعات الصربية مع بيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة، في دراسة نشرت بمجلة "بلس وان" الطبية، عن التدخين.

ووجدوا أن الطلاب الذين يدخنون لديهم معدلات اكتئاب سريري تزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن نظرائهم من غير المدخنين.

وقال معدو الدراسة: "تضيف دراستنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن التدخين والاكتئاب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"، بينما قد يكون من السابق لأوانه القول بأن التدخين يسبب الاكتئاب، يبدو أن التبغ له تأثير سلبي على صحتنا العقلية".