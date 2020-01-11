مُربية بقصر ملكي تقدم نصائح لتربية الأطفال على طريقة الأمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن "24" الإماراتي:

قدّمت المربية ماريا بورالو، التي تولت مهمة الاهتمام برعاية الأمير البريطاني الصغير جورج البالغ من العمر ستة أعوام، مجموعة من النصائح لتربية الأطفال، وفقا صحيفة ديلي ميل البريطانية.

- السماح للطفل باتخاذ القرارات

بحسب بورالو، فإن السماح للطفل باتخاذ بعض القرارات بنفسه وخاصة تلك التي تتعلق بالأمور الحياتية اليومية، يساعد على تطوير شخصيته، ويعزز ثقته بنفسه.

- قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال

تقول بورالو، إن قضاء البالغين المزيد من الوقت مع الأطفال، يضمن لهم أوقاتاً مميزة، ويكسبهم خبرات جديدة، إضافة إلى تنمية مقدراتهم على التعامل مع البالغين بطريقة سليمة.

- إتيكيت تناول الطعام

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من الضروري تعليم الأطفال طرق التعامل السليمة أثناء تناولهم الطعام، وآداب المائدة، إضافة إلى توفير فرصة لهم لاختيار الوجبات التي يرغبون بتناولها.

- العلاقة بالعائلة

أكدت بورالو على أن علاقة الأطفال بأفراد العائلة البالغين بما في ذلك الآباء والأقارب، يجب أن يسودها الاحترام والتعامل بود. إضافة إلى تعليم الأطفال استخدام ألفاظ لائقة تنم عن احترامهم للأشخاص الأكبر سناً.

- أنماط النوم

تشير بورالو، إلى أن تحديد أوقات النوم وتناول الوجبات والاستحمام، وتنظيم حياة الأطفال تعتبر من أكثر الأولويات أهمية في عملية تربية الأطفال.

- التعامل بحكمة مع رغبات الأطفال

تنصح بورالو، بعدم تجاهل رغبات الأطفال والتعامل معها بطريقة إيجابية دون المساس بقواعد التربية الأساسية، فلا ضرر في الاستجابة لرغبات الأطفال في حال كانت منطقية وقابلة للتحقيق.