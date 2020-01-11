نقشة نقاط البولكا تعود إلى ساحة الموضة ضمن المجموعات التحضيريّة لربيع 2020

لا شيء يوحي بالأسلوب الفينتاج الأنثويّ أكثر من نقشة نقاط البولكا التي تعود من حقبة الخمسينيّات لتظهر بقوّة في المجموعات التحضيريّة لربيع 2020. برزت هذه الطبعة بألوان مختلفة وأحجام متعدّدة وتداخلت في التصاميم كافّة. تابعي القراءة للمزيد من التفاصيل حول هذه الصيحة. وزيّنت نقشة الـPolka Dot مختلف التصاميم بطرق مختلفة، فأتت تارةً كلاسيكيّة وتارةً أخرى دراماتيكيّة. إذاً مهما كان ذوقكِ، ستجدين حتماً التصميم الذي يحاكي أسلوبكِ! حضّري نفسكِ وتزوّدي بتصاميم مطبّعة بهذه النقشة للتمتّع بلوك عصري في موسم ربيع 2020.

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي، اختاري فستان Carolina Herrera الذي يتميّز بنقشة نقاط البولكا متوسّطة الحجم، الأكمام المنتفخة والعقدة عند منطقة الخصر. كذلك، فستان Michael Kors Collection سيمنحكِ لوك كلاسيكي وإنّما منكّه بلمسة عصرية إذ أنّه يتّسم بمزيج النقاط الكبيرة والصغيرة في الوقت عينه إضافةً إلى قصّة الأكتاف العريضة والمربّعة. كما أن فستان Erdem الأبيض والمزيّن بنقشة البولكا السوداء الصغيرة سيحاكيكِ إن كنتِ تتمتّعين بستايل كلاسيكيّ. أمّا إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكيّ المنكّه بلمسة جذّابة وملفتة، فيمكنكِ اللجوء إلى فستان Tadashi Shoji الذي يتميّز بالنقاط الموزّعة بطريقة غير متساوية إضافةً إلى الكشاكش عند المنطقة العلوية.

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أمّا إن كنتِ تحبّين المجازفة في لوكاتكِ، فلا تتردّدي في اختيار فستان Dice Kayek الذي يتّسم بنقشة البولكا الخضراء الكبيرة إضافةً إلى قصّته المبالغ بحجمها وأكمامه المنتفخة. هذا التصميم سيمنحكِ حتماً لوك دراماتيكي وفريد من نوعه!

مثلما ذكرنا أعلاه، فإنّ صيحة نقاط البولكا برزت لأوّل مرّة في حقبة الخمسينيّات وها هي تعود بقوّة إلى المجموعات التحضيريّة لربيع 2020. كذلك ومن جهةٍ أخرى، النجمات والفاشينيستا اعتمدنَ نقشة البولكا ليؤكّدنَ لكِ ضرورة اختيار هذه الصيحة في إطلالاتكِ المقبلة

نقشة نقاط البولكا في المجموعات التحضيرية لربيع 2020

نقشة النقاط نقشة البولكا كارولينا هيريرا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Carolina Herrera

نقشة النقاط نقشة البولكا مايكل كورس موضة ملابس ثياب على اخر موضة Michael Kors Collection

نقشة النقاط نقشة البولكا ارديم موضة ملابس ثياب على اخر موضة Erdem

نقشة النقاط نقشة البولكا تاداشي شوجي موضة ملابس ثياب على اخر موضة Tadashi Shoji

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Gabriela Hearst

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Dice Kayek

نقشة النقاط نقشة البولكا بول اند جو موضة ملابس ثياب على اخر موضة Paul & Joe

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نجمات اعتمدنَ نقشة نقاط البولكا

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Selena Gomez

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Zendaya

نجمات اعتمدنَ نقشة نقاط البولكا

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Selena Gomez

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة Zendaya

نقشة النقاط نقشة البولكا موضة ملابس ثياب على اخر موضة

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