إليكِ أجمل إطلالات النجمات في حفل جوائز "المجلس الوطني لمراجعة الأفلام"

بعد تألقهن مؤخراً في حفل الغولدن الغلوب، عادت النجمات مرة جديدة الى السجادة الحمراء وتألقن بإجمل الإطلالات من رينيه زيلويغر إلى سلمى حايك ولوبيتا نيونغو وغيرهن، وذلك خلال حضورهن حفل جوائز National Board of Review في نيويورك.

زيلويغر بدت ساحرة بفستان ميدي أسود تميّز بقصة الكتف الواحد مع التفاصيل التي زيّنت الكتف وأكملت اللوك بستيليتو أسود وقد بدت بكامل أناقتها ورشاقتها. كذلك خطفت لوبيتا نيونغو الانظار بفستان أسود طويل مزيّن بالترتر اللامع، وزيّنت الاطلالة بأقراك ماسية أنيقة.

باللون الأسود أيضاً تألقت أوما ثيرمان بفستان كلاسيكي أنيق. أما جيمي لي كورتيس Jamie Lee Curtis فإختارت الجمبسوت الأسود الأنيق.

من جهتها، إختارت سلمى حايك فستاناً فضياً من تصميم غوتشي تميّز بتصميم الـ wrap dress مع الياقة العالية والاكمام الطويلة، ونسّقت مع اللوك حذاء فضيا مفتوحاً وحقيبة يد ذهبية اللون.

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