بعد إصابة جاستن بيبر به.. معلومات عن مرض "لايم"

تلقى محبو المطرب الكندي الشهير، جاستن بيبر صدمة كبيرة، وذلك عقب إعلانه إصابته بمرض خطير يدعى "لايم".

وتقدم "هُن" أعراض وأسباب مرض "لايم" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض مرض لايم

العلامات والأعراض الأولية الطفح الجلدي:

ويحدث ذلك عقب مرور فترة تتراوح بين 3 أيام و30 يومًا من عضة القرادة، ويُمكن في بعض الأحيان أن تَظهر منطقة حمراء في المنتصف، تُشبه في شكلها شكل عين الثور، ويَمتد الطفح الجلدي ببطء بمرور الأيام، وقد يَصل اتساعه إلى 30 سم، وفي المعتاد، لا يَتسبب هذا الطفح في الشعور بالحكة أو الألم، ولكنك قد تَشعر بالحرارة عند لمسه.

كما توجد أعراض أولية أخرى تصحب الطفح الجلدي مثل الحمى والقشعريرة والشعور بالتعب وآلام في الجسم والصداع وتيبس في الرقبة وتورم الغدد الليمفاوية.

العلامات والأعراض اللاحقة

قد تَظهَر علامات وأعراض جديدة لعدوى داء لايم في الأسابيع والشهور التالية إذا تم تركها دون معالجة.

الحمامى المهاجرة

قد يَظهَر طفح جلدي على مناطق أخرى من الجسم.

ألم المفاصل

من المرجَّح على وجه الخصوص أن تؤثر نوبات الألم والتورم الحاد في المفاصل في ركبتيكَ، ولكن يمكن أن ينتقل الألم من مِفصل إلى آخر.

مشاكل عصبية

بعد الإصابة بالعدوى بأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، قد تُصاب بالتهاب في الأغشية المحيطة للدماغ (التهاب السحايا)، أو الشلل المؤقَّت في أحد جانبي الوجه (شلل بيل)، أو خَدَر أو ضعفٍ في الأطراف، وضعف حركة العضلات.

كما توجد أعراض وعلامات أقل شيوعًا ومنها حدوث مشكلات في القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب والتهاب العين والتهاب الكبد والإرهاق الشديد.

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أسباب مرض لايم

ينتقل هذا المرض بشكل أساسي عن طريق القراد ذي الأرجل السوداء أو قُرادة الغزال، ويكون القراد بني اللون عندما يكون صغيرًا، وغالبًا ما يكون في حجم بذور الخشخاش، مما يجعل رؤيته شبه مستحيلة.

وحتى تصاب بهذا المرض لابد أن تتعرض للعض من قُرادة غزال مصابة، ومن خلالها تدخل البكتيريا جلدك عبر العضة ثم تشق طريقها إلى مجرى الدم.

مضاعفات مرض لايم

التهاب المفاصِل المزمن (التهاب المِفصَل في داء لايم)، بالأخص الركبة

أعراض عصبية، مثل شلل الوجه والاعتِلال العصبي

عيوب خِلقية، مثل ضَعف الذاكرة

عدَم انتظامِ ضرباتِ القلب

الوقاية من مرض لايم

تغطية الجسم

لابد أن تحرص أثناء وجودك في المناطق المشجرة أو المعشبة على ارتداء أحذية وسراويل طويلة مدسوسًا في جواربك وقميصًا بأكمامٍ طويلة وقبعة وقفازات.

استخدم طارد الحشرات

استخدم طارد الحشرات بتركيز 20% أو أعلى من ثنائي إيثيل تولواميد على الجلد، ويجب على الآباء استخدام طارد حشرات لأطفالهم مع تجنب أيديهم، وأعينهم وفمهم.

ابذل قصارى جهدك لوقاية فناء منزلك من القراد

نظّف الشجيرات والأوراق حيث يعيش القراد، واقطع العشب بشكل منتظم.

احفظ الحطب في المناطق المشمسة الجافة للتخلص من القوارض التي تحمل القراد.

تأكد من خلو جسدك أنت وأطفالك وحيواناتك الأليفة من القراد.

كن يقظًا خاصة عند قضاء الوقت في المناطق المشجرة أو العشبية، غالبًا ما لا يتعدى حجم قُراد الغزال حجم رأس الدبوس، لذلك قد لا تكتشفه إلا إذا بحثت عنه بعناية.