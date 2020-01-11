السلطات التونسية تحقق في فيديو صادم بشأن اعتداء امراة على فتيات

بدأ القضاء التونسي، أمس الجمعة، تحقيقا في واقعة اعتداء امرأة تونسية على فتيات، بعد تداول مقاطع فيديو صادمة تظهر فيها المرأة وهي تتلذذ بعقابهن، بحسب "روسيا اليوم".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو تظهر فيها امرأة تعتدي على فتيات بواسطة عصا، حيث تضربهن على الأيدي والسيقان والوجوه، في مكان شبيه بدورة المياه.
وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في صفوف التونسيين، خاصة بعد تداول عدة روايات من بينها أن المرأة صاحبة مصنع وهي تتعمد معاقبة العاملات، فيما تحدث آخرون عن علاقة "مشبوهة" بينها وبين الفتيات.
وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، روضة العبيدي، في تصريح لموقع "تونيسكوب"، أن الهيئة شرعت في التحري والبحث في حقيقة ما حدث، مؤكدة أن التشخيص الأولي لحالة الاعتداء يشير إلى تصرف غير سوي من قبل المرأة ويكشف انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات المتضررات.
من جهته، صرح رئيس منظمة "أمن شباب تونس" أيمن محي الدين القاطري، بأن المنظمة بصدد التحري عن الواقعة، موضحا أن المنظمة ستكون بالمرصاد لكل هذه التجاوزات والإخلالات التي من شأنها أن تضر بالشباب التونسي.
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