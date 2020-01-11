عشان متعمليش زي أديل.. كيف تخسرين وزنك دون تأثير على ملامحك؟

فاجأت النجمة العالمية أديل، متابعيها مؤخرًا بخسارة وزنها، حيث بدت في بعض الصور، بجسد نحيل عما كانت عليه، ومع إبهارا العديد من المتابعين بخسارتها لهذا الوزن، إلا أن البعض بدا متفاجئًا من ملامحها ووجها، الذي بات مُترهلًا وكأن عُمرها تقدم في لحظة. الأمر الذي أثار التساؤلات عن النظام، وعن العلاقة بين خسارة الوزن، وبين تغير ملامحها لهذا الحد.

استشاري تغذية: خست بطريقة غلط

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن للفنانة خسرت وزنا كبيرا في فترة قصيرة، وهذا خطأ، وله تأثير على الجلد والعضلات.

وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "مينفعش أخسر الوزن ده كله فجأة، لأن هيخلي الجلد مترهل، وبيخسر من العضلات".

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وأوضحت أن "الجسم مسموح ليه إنه ينزل من نصف لـ كيلو فقط في الأسبوع، بمعنى إنه يخس 4 أو 5 كيلو بس في الشهر"، قائلة: "أكتر من كدة يعمل رهرطة لأن وقتها بتدخلي على العضلات وبتخسسي دهن وعضل".

وأضافت: "أغلب اللي بيعمل زي أديل، بيضطروا يعملوا عملية شد جلد بعدها".