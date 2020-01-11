عدس بالفراخ

دائما ما تبحث السيدات عن شوربة تساعد على التدفئة وتحتوى على كافة العناصر الغذائية، ليس هناك أفضل من شوربة العدس بالفراخ، تقدم لكم "هُن" طريقة عملها.

مقادير العدس بالفراخ

150 جرام صدور دجاج

بصله واحدى مفرومة

كوبان وربع عدس

3 ملاعق بقدونس مفروم

3 ملاعق زيت زيتون

ملعة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل اسود

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2 جزر مقطع

2 عود قرفة

4 حبات حبهان

6 أكواب ماء

طريقة تحضير العدس بالفراخ

في البداية اسلقي الدجاج في قدر من الماء المغلي والمملح ثم أضيفي الحبهان وعيدان القرفة وقطع البصل ثم يترك الدجاج على النار قرابة 25 دقيقة حتى ينضج ثم ضعيه جانباً ليبرد.

ثانيًا سخني الزيت في قدر على النار، أضيفي البصل ثم قلبي المكونات حتى تذبل، ثم ضيفي الجزر والعدس ثم اسكبي الماء ونكهي بالكمون، الملح والفلفل الأسود.

ثالثا عليك ترك المكونات على النار حوالي 20 دقيقة حتى تنضج جيداً ثم أبعديها واتركيها جانباً حتى تبرد قليلاً، وبعد ذلك اهرسي المكونات بواسطة خفاق حتى تحصلي على خليط ناعم القوام ثم أعيدي المكونات إلى النار من جديد.

رابعًا فتتي الدجاج المسلوق بيديك، أضيفيه إلى الشوربة ثم انثري البقدونس للتزين.