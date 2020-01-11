ستايل 4 جاكيت تلائم شتاء 2020 لتشعري بالدفء والأناقة

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الجاكيت قطعة إضافية على الملابس تميز موسم الشتاء، وهو عادة لا يستخدم سوى في الأيام شديدة البرودة أو التي يتطلب فيها الجو ذلك، ويجب اختيار قطعة الجاكيت بعناية لأنه يخفي الملابس الرئيسية ولا يظهر أي شيء آخر عادة غيره سوى البنطلون الجينز، ويستعرض التقرير التالي أفضل ستايلات الجاكيتات لشتاء 2020 بحسب موقع "ستايل كريز".
جاكت الرياضة الطويل
عندما يبدأ الشتاء في قساوته، فأنت بحاجة إلى التوقف عن التجوّل مع البلوفرات وحسب والبحث عن سترات يمكن أن تحميك من البرد.
إذا كنت لا تحب فكرة السترات الثقيلة التي تثقل كاهلك، فاختر سترة خفيفة الرياضة التي تحميك من الهواء والبرد.
الجاكيت الرياضي خفيف ويأتي مزود بتقنية عاكسة للحرارة لتدفئتك. إنه خفيف، ومقاوم للماء.
الجاكت المنفوخ
فكرة السترات الشتوية مهمة للغاية لأنها تضيف بضعة كيلوغرامات لذا يجب اختيار السترات الرقيقة والخفيفة والتي تحافظ على تغطيتك ودافئك تمامًا. اختار الجاكت المصنوع من مادة البوليستر المعتمدة، وهو ملائم للجاكت المنفوخ.
الفيست الدافئ
بصرف النظر عن جميع السترات المحملة الثقيلة، فأنت بحاجة إلى طبقات أخرى من الفيست والبلوفرات التي يمكنك إضافتها، خاصة أثناء تقلبات الطقس. يأتي فيست النساء خفيف الوزن الذي يمنحك الدفء الممتاز.
الجاكت الفرو
صُنعت سترة المرأة من الفرو لأقسى فصول الشتاء برودة، والتي أيضا تجعلك جذابة.
يوفر لك الجاكت المضغوط ذو اتجاهين الدفء والراحة، ويحمي الغطاء آذانك ورأسك من النسيم البارد، والجيوب هي إضافة مثالية لليدين.
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