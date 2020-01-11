طريقة عمل نسكافيه السينابون

جددي في نكهات القهوة التقليدية، وحضري نسكافيه السينابون في منزلك مثل المطاعم، لتناوله بجانب المخبوزات والحلوى، وذلك بخطوات بسيطة. مكونات نسكافيه السينابون قهوة سريعة الذوبان كوب حليب ملعقة قرفة صوص كراميل Advertisements طريقة تحضير نسكافيه السينابون ضعي الحليب على نار هادئ وأضيفي إليه القرفة. ضعي القهوة في كوب التقديم، ثم اسكبي الحليب بالقرفة. قلبي المكونات جيدًا، ثم ضيفي صوص الكراميل على الوجه.

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