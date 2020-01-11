طريقة عمل الجزر المخلل

الجزر هو من أكثر أنواع المخللات شيوعا، وانتشارا يدخل في كل أنواع المخللات المشكلة، وذلك لسهولة تخليله وطعمه المميز، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمله في المنزل. المقادير 1/2 كيلو من الجزر. ملعقة كبيرة من الملح. 2 ملعقة ونصف كبيرتين من الخلّ لكلّ كوب من الماء. 5 فصوص من الثوم لكل برطمان. القليل من زيت الزيتون. طريقة التحضير اغسلي الجزر جيّداً، ويقشر ويقطّع. تخلط جميع المكونات الأخرى في برطمانات. Advertisements توضع قطع الجزر في البرطمانات. تقشر فصوص الثّوم وتوضع في البرطمانات مع الجزر. يصب محلول الماء والملح والخل على الجزر. يغلق البرطمان بأوراق العنب أو عروق الكرفس وذلك لمنع تسرّب الهواء. يسكب الزيت لضمان عدم وصول البكتيريا للمخلل. يتركي المخلّل مغلقاً لفترة دون أن ينضج في مكانٍ دافئ. يمكن إضافة ملعقة من حبوب المستردة لكلّ برطمان من البرطمانات؛ لأنّه يُعطي طعماً لذيذاً، ولكنّه سيَزيد من المدّة اللازمة لنضجه.

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