اختفاء فتاة سعودية بسبب “الجن” يثير جدلاً واسعاً.. هكذا عثروا عليها بعد أيّام من البحث!

انتشر جدل واسع بمواقع التواصل في السعودية بعد اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من منطقة الدرب في محافظة جازان بالسعودية يوم الإثنين الماضي بسبب الجن.

فبعدما تقدمت عائلتها ببلاغ يفيد باختفاء ابنتهم التي تدرس في المرحلة المتوسطة عن المنزل في ظروف غامضة، وعدم تمكنهم من العثور عليها.

عثرت العائلة على الفتاة اليوم ملقاة على الأرض فاقدة للوعي بجوار المنزل، وقد أوضحت الأسرة أن الفتاة تعاني من “مس الجن”، لكنها في صحة جيدة لم تصاب بأي أذى.

وذكر أحد أقربائها ويدعى “عبدالله خلوي” لصحيفة “سبق” السعودي بأن العائلة بحثت عن الفتاة في كل مكان لكنهم فشلوا في إيجادها، وتبين أنها تعاني من المس الذي جعلها تترك دراستها بسبب سوء حالتها.