“شاهد” زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل صادمة!

لا تزال قضية مقتل الشاب محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أثناء اقتحامه منزلهما فجر الأحد الفائت، تتفاعل.

وقالت زوجة القتيل محمد الموسى، إنها تحمل المسؤولية الكاملة للدكتور فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم، مشيرةً إلى أنّ زوجها أخبرها انه يعمل لدى نانسي عجرم، وأنهم وعدوه بمرتب 800 دولار وسكن للعائلة.

وأضافت: “دم زوجي في رقبته ورقبة زوجته -تقصد فادي الهاشم ونانسي عجرم-“.

وقال محامي عائلة القتيل، قاسم الضيقةـ أنه بعدما اطلع على تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل “الموسى” تبين انه اصيب بـ17 رصاصة في جسده، واللافت أن بعضها جاء من الخلف.

وتشير التقارير إلى وجود مشتبه ثانٍ بقتل “الموسى” .

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وقدمت عائلة القتيل طلباً للتوسع بالتحقيق في القضية، بالاستماع لإفادة فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية للأشخاص الذين تواجدوا خلال الجريمة، بالاضافة الى التأكد من حقيقة اصابة نانسي عجرم.

من جهتها، رفضت والدة القتيل محمد الموسى، قبول عزاء نانسي عجرم بنجلها.مؤكدة أن ابنها عمل في منزل الفنانة اللبنانية، والتقط صوراً له في المنزل.

وقتل الشاب السوري محمد الموسى داخل منزل الفنانة نانسي عجرم قبل أيّام، في منطقة نيو سهيلة – كسروان (محافظة جبل لبنان).

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإن شخصًا من مواليد 1989 وهو سوري الجنسية دخل ملثمًا في محاولة لسرقة منزل عجرم لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، ليتمكن الزوج كذلك من إشهار مسدس بحوزته ويحصل على الأثر إطلاق نار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لمباشرة التحقيق، وفق المصدر ذاته.