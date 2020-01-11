الامارات | الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفق أكثر من 290 من السلاحف البحرية قبالة سواحل المكسيك بسبب انتشار الطحالب، حسبما أعلنت السلطات أول من أمس.
وتحتوي الطحالب على طفيليات تتسبب في إحداث شلل بالسلاحف، وتجعلها غير قادرة على التنفس. وكانت السلاحف قد نفقت بعد أن اتجهت إلى الشواطئ في أواخر ديسمبر الماضي بولاية أواكساكا على ساحل المكسيك، وتم إنقاذ 27 منها. وتنتمي السلاحف إلى أنواع مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض
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