الامارات | جون لو كاريه صاحب الاسم المستعار يفوز بجائزة «أولوف بالمه»

شكرا لقرائتكم خبر عن جون لو كاريه صاحب الاسم المستعار يفوز بجائزة «أولوف بالمه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المؤلف البريطاني جون لو كاريه، صاحب أكثر الكتب مبيعاً، أمس، بجائزة أولوف بالمه «لآرائه الجذابة ذات النزعة الإنسانية المصوغة في شكل أدبي».

وقال منظمو الجائزة إن لو كاريه سلط الضوء في كتاباته على «حرية الفرد والقضايا الأساسية للبشرية».

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ويشتهر لو كاريه بكتابة روايات عن الحرب الباردة والجاسوسية، وبينها «سمكري، خياط، جندي، جاسوس»، ورواية «الجاسوس الذي جاء من البرد».

كما تطرق في كتاباته إلى شركات الأدوية والأسلحة. وجرى تأسيس هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، في عام 1987، تخليداً لذكرى رئيس وزراء السويد الراحل أولوف بالمه، الذي اغتيل في عام 1986. وأشار بيان اللجنة إلى أن ديفيد كورنويل، الذي يستخدم جون لو كاريه اسماً مستعاراً، قد تناول في كتاباته «الألاعيب الساخرة التي تستخدمها القوى الكبرى». وأضاف أن من بين الموضوعات الأخرى التي تناولها «جشع الشركات العالمية، والدور غير المسؤول للساسة الفاسدين في التلاعب بصحتنا ورفاهيتنا، والانتشار المتزايد للجريمة الدولية، والتوتر في الشرق الأوسط، والتصاعد المزعج للفاشية وكراهية الأجانب في أوروبا والولايات المتحدة».

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم الجائزة في 30 الجاري في استوكهولم.