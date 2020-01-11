الامارات | 6 حلول لمشكلة تساقط الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حلول لمشكلة تساقط الشعر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عامة ما ينشغل معظم النساء في العالم بصحة وقوة شعرهن، باعتباره مقوماً أساسياً من مقومات جمالهن وسحر إطلالاتهن، إلا أن أكثر المشكلات التي مازالت تعاني منها السيدات، ويحسبن لها ألف حساب هي تساقط الشعر المستمر، الذي لا تبدو له أسباب واضحة بشكل خاص، وذلك على الرغم من وعي الكثير منهن بأن عامل الصحة الجسدية وأسلوب الغذاء الصحي، وحتى التوازن النفسي للأشخاص، عوامل قد تؤثر بشكل أساسي في عملية الحفاظ على نضارة الشعر، إلا أن الشكوى الدائمة من الشعر المتقصف والضعيف، خصوصاً المتساقط، الذي يُفقد جزء منه في كل عملية تمشيط بين أسنان المشط، لاتزال مستمرة، ومعها الخوف من تدني كثافته وفقدان بريقه. وهذه بعض النصائح المقدمة من عدد من خبراء التجميل ومصففي الشعر للحد من تساقط الشعر واستعادة كثافته:
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