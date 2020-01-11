الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل المستشار يوسف محمد شاهين البلوشي بمناسبة زفاف نجليه، ماجد إلى كريمة جاسم حسن محمد البلوشي، وعبدالله إلى كريمة محمد موسى علي البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات بدبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وأعضاء السلك القضائي، ولفيف من الأهل والأصدقاء والمهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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