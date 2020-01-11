الامارات | مزايا جمالية لزيت الأفوكادو

شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا جمالية لزيت الأفوكادو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن زيت الأفوكادو يعد بمثابة ينبوع جمال للبشرة؛ إذ يعمل على ترطيب البشرة، ويحارب الالتهابات والتشقق والبثور والرؤوس السوداء، ويساعد على تجدد الخلايا.
كما يعد زيت الأفوكادو سلاحاً فعالاً لمواجهة البقع، التي تظهر على الجلد مع التقدم في العمر؛ إذ يحتوي على مادة «ستيرولين»، التي تحارب البقع الصبغية.
وأضافت أن زيت الأفوكادو يعد مثالياً للبشرة الجافة والحساسة بصفة خاصة، مشيرة إلى أن الفضل في هذه المزايا الجمالية يرجع إلى احتوائه على الفيتامينات والأحماض الدهنية المهمة لصحة وجمال البشرة، مثل فيتامينات A وD وE، وأحماض الأولييك واللينولييك والبالميتولييك.
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