الامارات | ماجد بن سعود المعلا: «اللوفر أبوظبي» منارة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد بن سعود المعلا: «اللوفر أبوظبي» منارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن متحف اللوفر أبوظبي يشكل معلماً ثقافياً مميزاً بتصميمه ومحتوياته المختلفة التي تتيح للزوار إمكانية الاطلاع على حضارات وثقافات العالم.

جاء ذلك خلال زيارته لمتحف اللوفر أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، يرافقه عدد من موظفي حكومة أم القيوين للاطلاع على أبرز المقتنيات الأثرية والفنية، ودور المتحف في تعزيز المكانة الثقافية لدولة الإمارات. وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا إن متحف اللوفر أبوظبي يمثل منارة للعلم والثقافة والمعرفة، ورسالة للعالم تؤكد أن دولة الإمارات نموذج للتسامح والتنوع المعرفي والتعايش بين الثقافات والشعوب.

واطلع رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والوفد المرافق له على آثار ومخترعات وأعمال فنية تعود لحقب تاريخية مختلفة لأمم وحضارات متعددة من مختلف بقاع العالم، ومنها حضارات بلاد وادي الرافدين ووادي النيل والإغريق والرومان وحضارات آسيوية وإفريقية تركت أعمالها وإنجازاتها ومبتكراتها بصمات بارزة منذ آلاف السنين وحتى اليوم.

- المتحف يؤكد أن الإمارات نموذج للتسامح والتنوع والتعايش.