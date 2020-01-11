الامارات | الأرشيف الوطني يواصل مشاركته في «المواد الدراسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يواصل مشاركته في «المواد الدراسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الأرشيف الوطني مشاركته في النسخة الثالثة من ملتقى المواد الدراسية للمعلمين، الذي ينعقد تحت شعار «ملهمون». وجاءت مشاركة الأرشيف الوطني في هذا الملتقى الذي يشكل تظاهرة وطنية وتثقيفية في مجال التعليم انطلاقاً من إسهامه في مجال حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، واهتمامه بتعزيز القطاع التعليمي، ورفع كفاءة المعلمين، وتنمية مهاراتهم في تدريس مناهج العلوم الاجتماعية والتاريخ، وذلك لثرائه بالوثائق التاريخية التي تدوّن تاريخ الوطن، ولما يذخر به من معلومات ومصادر ومراجع موثقة تحكي تاريخ الإمارات العريق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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