الامارات | «أصدقاء السكري» تدرِّب ممرضات المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء السكري» تدرِّب ممرضات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جمعية أصدقاء السكري، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل تدريبية لممرضات المدارس المشاركة في برنامج «البطل الخارق»، إحدى مبادرات الجمعية السنوية الرامية إلى توعية أفراد المجتمع كافة بمرض السكري، وكيفية التعامل معه، وطرق الوقاية منه.

وتضمنت الورشة، التي أقيمت أول من أمس في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وحضرها كل من رئيس جمعية أصدقاء السكري، خولة الحاج، ونائب رئيس الجمعية، الدكتورة إلهام الأميري، محاور رئيسة عدة، قدمتها الدكتورة إلهام الأميري، وعدد من الأطباء في مستشفى القاسمي، من أهمها تدريب المنسقات والممرضات على الطرق المبتكرة في توعية وتثقيف الطلبة المصابين وغير المصابين بمرض السكري، وكيفية الوقاية والتعايش مع هذا المرض، كما سلّطت الورشة الضوء على حقوق الأطفال المصابين بالسكري في ممارسة حياتهم الطبيعية كبقية أقرانهم، إلى جانب تقديم إرشادات صحية حول طرق معالجة نقص سكر الدم، وكيفية استعمال أجهزة قياسه، وشرائط فحص البول لتحري نسبة السكر والكيتون في الدم، وكيفية حقن الأنسولين والغلوكاكون.

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وأكدت خولة الحاج أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الجمعية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، باختلاف فئاتهم العُمرية، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي، وتقليل فرص إصابتهم بمرض السكري، وذلك ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتماشياً مع رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وصولاً إلى بناء مجتمع سعيد خال من الأمراض، وفق «مئوية الإمارات 2071».

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الحضور، ولاقت استحسان المشاركات، إذ أشادت بعض الممرضات بأهمية هذه الورشة، ودورها في تقديم آخر المستجدات العلمية حول مرض السكري وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع الطفل المصاب بالسكري في المدرسة، ومتابعة حالته الصحية، وآلية التعاطي بشكل سريع في حالة حدوث انخفاض مفاجئ لمستوى السكر في الدم، معبرين عن شكرهم لجهود جمعية أصدقاء مرضى السكري، ولجميع القائمين على تنظيم هذه الورشة.