الامارات | القرية التراثية تحظى بتفاعل زوار «ليوا 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية التراثية تحظى بتفاعل زوار «ليوا 2020» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي تراث الإمارات مشاركته في فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 من خلال القرية التراثية التي عرضت طيلة أيام المهرجان مفردات عديدة للتراث الشعبي. وركزت المشاركة بشكل خاص على منح الجمهور من السياح والزوار تجربة ممارسة النشاطات التراثية، ومن أهمها تجربة ركوب الإبل في مشهد يحاكي رحلات الظعن القديمة، بالإضافة إلى الضيافة المحلية المميزة بتقديم القهوة العربية، وقدم الخبراء معلومات قيّمة نالت الاستحسان والتقدير.
وفي ختام المهرجان حظيت القرية التراثية بإشادة واسعة من معظم زوارها والعاملين في المهرجان.
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