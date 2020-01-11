الامارات | الأم «نايمبي» تودّع صغيرها بعد حمله 9 أيام ميتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الأم «نايمبي» تودّع صغيرها بعد حمله 9 أيام ميتاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما ظلت تحمله بين يديها لمدة تسعة أيام بعد أن فارق الحياة، ودّعت قردة من فصيلة البونوبو في حديقة حيوان مدينة فرانكفورت الألمانية ابنها النافق.
وأعلنت حديقة الحيوان على صفحتها على «فيس بوك»، أمس، أن القردة «نايمبي» حملت ابنها زيكومو منذ أن فارق الحياة في ليلة رأس العام الجديد حتى أول من أمس، مضيفة أن فريق رعاية الحيوانات بالحديقة تمكن الآن من إخراج جسد القرد النافق من الحظيرة.
ولم يتضح بعد سبب نفوق صغير القرد. وبحسب بيانات متحدثة باسم الحديقة، فإن حمل القردة العليا لأبنائها المتوفين سلوك طبيعي تماماً لديها، موضحة أن الأم وكذلك بقية أفراد القطيع يودعون بذلك المتوفى.
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