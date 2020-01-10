أجبروها على "اختبار الإنجاب".. محطات في حياة هاري وميجان بعد تركهما العائلة المالكة

"بعد أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام والبدء بدور تدريجي جديد.. نحن عازمون على التنازل كأعضاء رفيعي المستوى في العائلة الملكية، والعمل على الاستقلال المادي، مع دعمنا الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

بتلك الكلمات، أعلن الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، التنحي عن المناصب الملكية، عبر الحساب الرسمي لهما على Instagram.

أضاف البيان: "نشعر أننا الآن على استعداد لإجراء هذا التغيير، ونحن نخطط لإجراء التوازن بين وقتنا في بريطانيا وأمريكا الشمالية ومواصلة احترام واجبنا نحو الملكة، وهذا التنقل بين بريطانيا وأمريكا الشمالية سيمكننا من تربية ابننا على التقاليد الملكية كما يسمح لنا ببدء الفصل القادم من حياتنا، بما في ذلك إطلاق كيان خيري جديد".

ومنذ تداول الأخبار حول خطبة الأمير وميجان، وحتى التخلي والانسحاب عن الملكية، استقبلت تلك الزيجة العديد من المُشكلات والعقبات التي حاولا تخطيها بين الحين والآخر.

ويرصد "هُن" في السطور التالية، قصة حب هاري وميجان ماركل..

موقع تعارف كان بداية اللقاء

ربما كانت المرة الأولى، التي يكسر فيها هاري، البرتوكولات الملكية، ويهمل صفته الملكية، ليقرر التعرف على "ميجان" من خلال موقع تعارف، عن طريق صديقة مشتركة، رتبت الأمر.

وكشفت صديقة مقربة من العائلة المالكة البريطانية، عقب خطبتهما، أن الأمير هاري كان يتردد في التعارف بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سعت الممثلة الأمريكية لتعريفه بخطيبته ميجان ماركل.

وذكرت فيوليت فون ويستهولز، وهي صديقة قديمة للأمير هاري منذ عدة سنوات، لموقع "!E" الأمريكي، أنها من دبرت لقاءه بخطيبته وزوجته المستقبلية ميجان ماركل.

وقالت وستهولز: "كان الأمير هاري يواجه صعوبة في ترتيب موعد مع فتاة، ولا يستطيع الانطلاق من خلال تطبيق التعارف (تيدال)، مثل سائر الناس، كونه شخصية عامة، وكان مستعدًا لمقابلة إحداهن، ولكن كان من الصعب عليه العثور على الشخص المناسب".

وأشارت إلى أنه بواسطة عملها في إدارة العلاقات العامة في شركة "رالف لورين" للملابس، تعرفت بميجان ماركل، التي قالت عنها: "كانت ميجان جزءًا من المشهد الاجتماعي البريطاني لفترة من الوقت، واندمجت في المجتمع الراقي بسهولة".

وكان العروسان ميجان ماركل والأمير هاري، أكدا لمحطة "بي بي سي" البريطانية أن تعارفهما كان من خلال صديقة مشتركة، رتبت لهما موعدًا.

الملكة ترفض الزواج.. سيدة مُطلقة وأمريكية

كانت واحدة من أهم وأصعب المشكلات التي واجهها الثنائي رفض الملكة إليزابيث الثانية حضور زفاف حفيدها الأمير هاري، نظرًا لأن ميجان سيدة مطلقة، وذلك حسبما نقلت بعض وسائل الإعلام العالمية في وقت سابق.

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ووفقا للعادات والتقاليد السارية في الأسرة المالكة البريطانية، فإنه لا بد على الأمير هاري، أن يحصل في البداية على موافقة من ملكة بريطانيا للزواج، قبل أن يتقدم من حبيبته لطلب يدها.

وكانت الملكة إليزابيث رفضت زواجهم كون ميجان ميركل، كانت متزوجة من المنتج تريفور إنجلسون، فضلا عن أنها أمريكية الجنسية، وتتبع المذهب الكاثوليكي.

العروس كبيرة في العُمر عن الزوج

سبب آخر جعل الملكة ترفض الزيجة، وهو إن ميجان كانت تبلغ من العُمر حينها 37 عاما، حتى صممت الملكة أن تخضع "ماركل" لفحص خصوبة قبل الزواج لضمان قدرتها على الإنجاب، وذلك قبل أن يسمح لها أن تكون جزءًا من العائلة الملكية، نقلًا عن موقع "RadarOnline.com".

وفقط بعدما أكد الأطباء، أن ماركل قادرة على الإنجاب، سمحت الملكة إليزابيث الثانية لها بالزواج من حفيدها، ولم تؤكد رسميًا وجود بيانات لنتائج اختبارات الخصوبة.

إعلان الخطوبة

في نوفمبر 2017 أعلن هاري خطبته رسميًا على ميجان، وعقب مرور شهر، أصدر الأمير الصور الرسمية لخطبتهما. لافتا إلى أنه "أعلم الملكة، والمقربين من أفراد العائلة المالكة بذلك"، مضيفا أن "حفل الزفاف سيقام في ربيع 2018، وأن بقية التفاصيل سيجرى الإعلان عنها لاحقا". وبعد أيام قليلة قدم الأمير عروسه بفخر إلى الشعب البريطاني خلال سلسلة من الفعاليات الرسمية في نوتنجهام.

انقطاع الصلة بين العروس وأهلها هدد الزيجة

كان والد العروس، أكد قبل حفل الزفاف بعدة أسابيع، إنه لن يحضر حفل الزفاف، حيث كان من المنتظر أن يرافق توماس ماركل، 73 عامًا، ابنته ميجان في ممشى الكنيسة وأوضحت الممثلة الأمريكية في تصريح عنها، لإحدى الصحف الأجنبية إن والدها سيتخلف عن حضور حفل زفافها على الأمير هاري، بسبب وعكة صحية يمر بها، حيث يخضع لعملية قلب مفتوح بالولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن شقيق ميجان ماركل قرر نفي حديثها، حيث صرح بأن الشهرة قد غيرت شقيقته، وذلك خلال مقابلة أجرتها إحدى الصحف العالمية معه.

وأوضح توماس، وهو أخ غير شقيق لماركل، أن الممثلة الأمريكية قطعت اتصالاتها بأقاربها بعدما أصبحت نجمة هوليود، وكانت هناك توقعات بأن تقف هذه التصريحات عقبة أمام إتمام حفل الزفاف.

زواج ملكي ضخم

داخل كنيسة سان جورج بقلعة وندسور، وسط حضور العائلة المالكة، وعدد كبير من المشاهير، احتفل الثنائي بحفل زفافهما في مايو 2018، حيث أطلت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل بفستان أبيض طويل، مكشوف الكتفين، بأكمام وذيل طويل، ويحمل توقيع المصممة البريطانية كلير ويت كيلر، وصل سعره إلى 200 ألف جنيه استرليني.

واستكملت إطلالتها الملكية بطرحة طويلة ذي أطراف مطرزة، بلغ طولها خمسة أمتار ومصنوعة من تول الحرير، كما تميزت بزخارف مطرزة يدوياً لتمثيل جميع الدول الـ 53 في الكومنولث.

وظلت صور العرس حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأيام.

تكليل الزواج بمولود

في منتصف 2019، أعلن الأمير البريطاني، هاري، أن زوجته وضعت مولودهما الأول "آرتشي"، وكان الثنائي احتفلا بتعميد طفلهما عقب مرور شهر، بكنيسة قصر ويندسور، وألبساه فستان التعميد الذي تناقلته العائلة المالكة في بريطانيا منذ عام 1841.