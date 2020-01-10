تامر حبيب بالتيشيرت.. إطلالات أبرز معازيم حفل زفاف العسيلي

احتفل الفنان محمود العسيلي، اليوم، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، عقب مرور أيام على عقد قرانهما، وذلك وسط حضور من نجوم الفن والإعلام.

إطلالات أبرز الحضور

واعتمد أبرز الحضور على الإطلالات الـ"semi formal" وخاصة الرجال، وكان على رأسهم العريس.

وظهر الفنان عمر السعيد بتيشيرت باللون الأسود بأكمام مع الجينز، في حين تألق النجم الشاب، تميم يونس، الذي شارك "العسيلي" مؤخرًا بأغنية "سالمونيلا" ببليزر أسود مع قميص أبيض دون رابطة عنق، في حين اعتمد السيناريست تامر حبيب على التيشيرت.

ومن جانبها أعتمدت كلًا من ريم مصطفى، وميس حمدان على فساتين بسيطة، وقصيرة، حيث ظهرت ريم بفستان أسود بسيط دون أكمام، مع أحمر شفاة صريح، والشعر الويفي، بينما تألقت "ميس" بفستان قصير وبأكمام، ملون من قشر السمك.

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إطلالة العروسين

أطلت العروس بفستان أبيض قصير، مصنوع من خامة "جوبير"، الذي تميز بأنه منقوش، وبأكمام من الشيفون، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل "العسيلي" ببدلة "سمارت كاجوال" تتكون من بلوفر قاتم اللون، وسترة وبنطلون غير ضيق.

يشار إلى أنه في 7 يناير الجاري عقد الفنان محمود العسيلي قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.