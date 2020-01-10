رغم التنحي عن الملكية.. حساب "دوق ودوقة ساسكس" ينشر صورهما في مطبخ "ذا هوب"

على الرغم من إعلان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، التخلي والانسحاب عن الملكية في بيان رسمي لهما، إلا أن الصفحة الرسمية لـ"دوق ودوقة ساسكس"، نشرت صور لهما، خلال زيارة نساء مطبخ "ذا هوب" المجتمعي.

وظهرت "ميجان" بأزياء "كاجوال شتوية" بنية اللون، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما ارتدى زوجها "بلوفر" رمادي اللون وقميص أبيض، بالإضافة إلى بنطلون أسود.

وعلقت الصفحة الرسمية لـ"هاري وميجان": "في وقت سابق من هذا الأسبوع، عاد دوق ودوقة ساسكس لزيارة نساء مطبخ (ذا هوب) المجتمعي، حيث اجتمعت هؤلاء النساء في أعقاب مأساة جرينفيل لطهي وجبات الطعام لعائلاتهم وجيرانهم الذين تم تهجيرهم".

وأضافت: "بتمويل من كتاب الطبخ الناجح، أصبحت النساء قادرات الآن على المشاركة المجتمعية، مواصلات العمل مع المنظمات المحلية لبناء الأمل، وتحقيق الراحة وتقديم ليس فقط وجبة دافئة، ولكن مع ذلك، شعور بالعمل الجماعي".

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وتابعت: "كان الدوق والدوقة سعداء جدًا، بإعادة التواصل مع النساء والاطلاع على المشروعات، التي يواصلن تطويرها لمساعدة من يعيشون في مجتمعهم وخارجه".

يشار إلى أنه، بعد أن لوحت تقارير صحفية بريطانية الأيام الماضية عن وجود خلافات بين هاري والملكة، وتحديدًا عقب خطاب معايدة الملكة للعام الجديد، إذ ظهر خلفها صور لكل العائلة الملكية ما عدا الأمير هاري وميجان وابنهما، فاجأ الزوجان الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل الجميع بإعلانهما التنحي عن مهامهما في العائلية الملكية.

إعلان الزوجين التنحي جاء عبر الحساب الرسمي لهما على Instagram، بعد أن أصدرا بيانا جاء فيه "بعد أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام والبدء بدور تدريجي جديد.. نحن عازمون على التنازل كأعضاء رفيعي المستوى في العائلة المليكة، والعمل على الاستقلال المادي، مع دعمنا الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

أضاف البيان: "نشعر أننا الآن على استعداد لإجراء هذا التغيير، ونحن نخطط لإجراء التوازن بين وقتنا في بريطانيا وأمريكا الشمالية ومواصلة احترام واجبنا نحو الملكة، وهذا التنقل بين بريطانيا وأمريكا الشمالية سيمكننا من تربية ابننا على التقاليد الملكية كما يسمح لنا ببدء الفصل القادم من حياتنا، بما في ذلك إطلاق كيان خيري جديد".

وواصل: "نتطلع لمشاركتكم بالتفاصيل الكاملة لهذه الخطوة في الوقت المناسب، وسنستمر في التعاون مع الملكة، أمير ويلز ودوق كامبريدج، وحتى ذلك الحين يرجى قبول خالص شكرنا لدعمكم المتواصل".