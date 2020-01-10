نصائح مهمة لديكورات غرف الأطفال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي إذا كنتِ ترغبين في تجديد غرفة طفلك لتناسب أحدث صيحات الموضة في 2020، ولكي يشعر بالتغيير والبهجة، نقدم لكِ أهم النصائح التي تميزك أثاث منزلك في عالم الديكور، وفق ما ذكرت مهندسة الديكور هالة حمدي في تصريحها لـ"الخليج 365". - تتميز ألوان موضة ديكورات 2020 بالألوان الفاتحة مثل، الأبيض والبيج والأوف وايت. - يمكنك تجديد وتغيير لون سرير طفلك عن طريق طلائه بالألوان المبهجة. - البعد أثناء اختيار ديكور غرفة طفلك عن الألوان الداكنة. - أثناء اختيار تصميم سرير طفلك يرجي الأخذ في الاعتبار التصميمات الكارتونية المحببة لطفلك. Advertisements - من صيحات ديكورات 2020 سرائر الأطفال متمثلة في شكل منزل بدورين. - بالنسبة لألوان الحوائط المناسبة لغرف الأطفال 2020 تتمثل في الألوان الجريئة مثل "الباستاج والأورنج والأرجواني والكشمير والأخضر الداكن والبترولي والأزرق الفاتح". - يمكنك تزيين غرفة طفلك بطريقة جذابة، من خلال استخدام الوسائد المرسوم عليها الأشكال الكارتونية المحببة لطفلك. - وضع الألعاب والدباديب والعرائس بشكل منظم على أحد أرفف يضفي جمالا خاصا للغرفة. - وضع ساعة حائط مخصصة للأطفال ومجموعة براويز صغيرة الحجم بلون زاهي على الحائط.

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