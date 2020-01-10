منها الرياضة.. 8 طرق للوقاية من ظهور الشعر الأبيض مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عادة ما يرتبط الشعر الأبيض بتقدم العُمر، إلا أنه يظهر أحيانا لدى الشباب والفتيات في سن مبكرة ما يشعرهم بالقلق والحيرة من تعرضهم لعلامات الشيخوخة المبكرة.

وهناك بعض العادات اليومية، التي لا ينتبه إليها كثيرون، قد تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، لذا نستعرض أهم الطرق للوقاية من هذه المشكلة وفق ما ذكر موقع "style crazy".

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل "الجبن والخميرة والأفوكادو والبرتقال"، لمنع ظهور الشعر الأبيض وأيضا الحفاظ على صحة فروة الرأس.

- تناول الأسماك، فهي تحافظ على لون الشعر لاحتوائها على مادة السيلينيوم.

- الابتعاد عن درجة الحرارة العالية لأنها تتسبب في جفاف فروة الرأس وتغير لون الشعر.

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- استخدام حمامات الزيت المناسبة لكل نوع شعر لترطيب الشعر.

- تناول الألبان لاحتوائها على فيتامينات للحفاظ على صحة الشعر.

- تناول اللوز الغني بفيتامين "ه" يساعد على تقليل ظهور الشعر الأبيض.

- مماسة الرياضة تساعد في التقليل من ظهور الشعر الأبيض.

- استخدام الحناء الطبيعية التي تعمل على تقليل ظهور الشعر الأبيض.