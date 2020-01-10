بعد صور "أديل" الصادمة.. هكذا تحافظين على جسمك وبشرتك بعد الريجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المغنية العالمية أديل Adele، التي ظهرت فيها بـ"لوك" مختلف تمامًا، خلال قضائها إجازة رأس السنة والعام الجديد على شاطئ جزيرة أنجيلا، بعد فقدنها الوزن الزائد.

ولكن الصادم هذه المرة هو التحول الكبير في شكل ووزن النجمة، فبعد أن كان الجمهور يتحدث عن بدانتها، صاروا يتحدثون عن أنها نحيفة للغاية لدرجة أنها تبدو عليلة، مبدين قلقهم على وضعها الصحي.

من هذا المنطلق، نقدم لك عزيزتي بعض النصائح التي تساعدك، على اتباع "ريجيم" دون أن تتأثر صحتك وبشرتك، وفقا لما قالته الدكتورة سماح سليمان أخصائية التغذية العلاجية والدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية، خلال تصريحها لـ"الخليج 365".

نصائح للحفاظ على صحة جسمك بعد الريجيم:

- احرصي على شرب ما لا يقل عن لترين مياه في اليوم، طبقا لوزن كل سيدة.

- ابتعدي عن اتباع نظام دايت قاسي. حتى تفقدي وزنك بطريقة صحية.

- تناولي الوجبات الثلاث الرئيسية، مع إضافة وجبتين.

- ركزي كثيرًا على الخضار والفاكهة في الوجبات، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والتي بها دهون كثيرة.

- يجب عليك تقسيم طعامك في وجبة الغذاء إلى سلطة أو خضار، وقليل من النشويات، وبعض الأطعمة الغنية بالبروتينات.

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- احرصي على المشي من 3-4 مرات أسبوعيًا، لأنها من الأمور التي تساعدك على رشاقة جسمك.

- تناول العناصر الغذائية الغنية بفيتامين"c"، مثل الفواكه، الخضروات.

- احرصي على تناول أطعمة متنوعة الألوان، مثلا: خمسة ألوان في اليوم، حيث إن كل لون يمنح جسمك مادة معينة تمنع الالتهابات، وتقوي المناعة، وتمد جسمك بالحديد.

الحفاظ على وجهك بعد الريجيم:

- يجب عليك إجراء تحاليل، لتتأكدي من عدم نقص فيتامين"D".

- احرصي على شرب مياه بكمات كثيرة، لأنها من الأمور المهمة للحفاظ على نضارة بشرتك.

- رطبي بشرتك بكريمات مرطبة، يشترط أن تكون بشرتك رطبة، للحفاظ على بشرتك من التجاعيد.

- ضعي واقٍ للشمس في فترة الصباح، وإذا كانت بشرتك دهنية ضعي واقي للشمس من النوع السائل، أما للبشرة الجافة ضعي النوع الكريمي.

- في حالة ظهور الأماكن الداكنة في الوجه، يجب وضع بعض كريمات التفتيح.