كيف تفاعل رواد "فيسبوك" مع "القاتل الصامت" في منازلنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تفاعل عدد كبير من متابعي صفحة "الخليج 365" على موقع "فيسبوك"، مع التقرير الذي نُشر أمس، ويُحذر من الأجهزة التي توجد في كل منزل وتسمى بـ"القاتل الصامت".

التقرير الذي جاء بعنوان: "في بيتك "قاتل صامت".. إليك نصائح للتعامل معه"، رصد تلك الأجهزة ومنها الدفايات وسخانات الغاز والشويات، وعرّف القاتل الصامت بأنه غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة والطعم، وغير محسوس بالنسبة للبشر.

تعليقات رواد "فيسبوك" تباينت، إذ قال "رمضان رجب": "أولا (الدفاية) بتحرق الأكسجين في الهواء داخل الغرفة فتسبب الوفاة بالاختناق، ثانيا طول فترة التدفئة مع رداءة النوع تسبب احتراق واشتعال النيران، دا غير الأمراض التي تنتج عن اختلاف درجة الحرارة. ولكن لمن لا غنى له عنها وضعها فوق إطار معدني يحوطها بالكامل".

وعلّقت "غادة سالم": "الناس بتقفل الأوضة والدفاية شغالة غلط، أنا بفتح الباب موارب عند تشغيل التكيف أو الدفاية لتجديد الهوا وعلشان ما بيقاش فرق جامد بين درجات الحرارة".

أما "دنيا محمود" تقول: "عمري ما حبيتها ولا هشتريها"، و"عزالدين عزالدين": "فعلا بقت تسبب حرائق كتير ربنا يسترها علينا ياريت بلاش منها".

Advertisements

وتقول "نسرين مصطفى" لطفي: "ومالها البطاطين واللحفه"، وشاركها في الرأي "محمود الدفراوي": "بطانية و لحاف وتتحل المشكلة".

أما "سحر محمود" تقول: "بسببها حصل حريق عندنا السنه اللي فاتت بس الحمدلله قدرنا نسيطر عليه".

لقراءة التقرير.. اضغط هنـــــــــــا.

واقرأ أيضا..

نصائح لا تغفلها عند استخدام "الدفاية"

غير "الحرائق".. 7 أضرار جسيمة تسببها الدفاية داخل المنزل