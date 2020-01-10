يالها من قصة حزينة.. هكذا علّقت نجمات هوليوود قرار هاري وميجان

شغل قرار الأمير هاري، وزوجته الممثلة الهوليودية، ميجان ماركل، بالتنحي عن مهامهما الملكية وتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة والقارة الأمريكية، الرأي العام العالمي، حتى أن نجمات هوليوود من زميلات "ميجان"، للتعليق على تلك الخطوة.

وكانت في مقدمة النجمات التي اهتمت بالتعليق على القرار، "جميلة جميل"، بطلة فيلم "ذا جود بالاس"، والذي وصفته بالقرار المؤسف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

​كما غردت "بيت ميدلر"، الممثلة الأمريكية قائلة: "يا لها من قصة حزينة، لقد تعرضت ميجان ماركل، للمضايقات حتى لم تعد تحتمل البقاء في منصبها".

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وقدمت الممثلة "جانينا جافانكار"، الدعم لصديقتها "ماركل"، وذلك من خلال نشر إعلان الزوجين بالتخلي عن مهامها الملكية، وذلك عبر حسابها الشخصي على "تويتر".

​يذكر أن القائمة شملت عددا كبيرا من المتضامنين مع الممثلة الدوقة، ومنهم خبيرة الأزياء جيسيكا مولروني، والمصممة نيشا نونو، وبطلة التنس سرينا وليامز، والممثلة آبيغيل سبنسر، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، طلبت أمس الخميس، تشكيل فريق عمل لبحث قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، التخلي عن صفتهما الملكية والاتجاه "للاستقلال المادي".