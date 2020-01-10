فستان قصير وبلوفر.. الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمود العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، المنعقد حاليا، عقب مرور أيام على عقد قرانهما.

وأطلت العروس بفستان أبيض قصير، مصنوع من خامة "جوبير"، الذي تميز بأنه منقوش، وبدون أكمام، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل "العسيلي" ببدلة "سمارت كاجوال" تتكون من بلوفر قاتم اللون، وسترة وبنطلون غير ضيق.

يشار إلى أنه في 7 يناير الجاري عقد الفنان محمود العسيلي قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مرتدية فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة.

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يشار إلى أنه قبل 6 أشهر، فاجأ الفنان محمود العسيلي، جمهوره، بنبأ خطبته على أمنية عبدالمنعم، رغم أنها ليست المرة الأولى له، التي يقرر فيها دخول قفص الزوجية.