وصفوها بالعنصرية.. تضامن هيفاء وهبي مع نانسي عجرم يثير غضب متابعيها

تعرضت الفنانة هيفاء وهبي، لهجوم شديد من بعض متابعيها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بسبب تدوينتها التي تضامنت من خلالها مع الفنانة نانسي عجرم.

وجاءت تدوينة الفنانة اللبنانية: "ألف حمدلله على سلامتك حبيبتي.. انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر وياريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان".

تغريدة هيفاء وهبي أثارت استياء بعض متابعيها الذين وصفوا ما نشرته بـ"العنصرية"، فكانت من ضمن التعليقات: "جملتك عنصرية.. حتى لو قصدك المجرمين بشكل عام.. ما في حد بيدعي المجرمين يطلعوا من بلده لأن كل دولة فيها مجرمين".

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وأيضًا: "مش إذا واحد سوري عاطل تشملي السورين كلها بعرفك أرق من هيك حبيبتي"، و"بس كلامك واضح إنه العنصرية عامية عيونكم عشان هيك لقيتوا حجة للحكي".

سرقة منزل نانسي عجرم

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، السارق محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، فتم القبض على الزوج على خلفية الحادث فجر الأحد الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.