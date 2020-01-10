أثناء تحضير مراسم الدفن.. هندية "تعود" للحياة من جديد

بعدما أكد الأطباء وفاة امرأة، كانت تقطن في ولاية كارناتاكا، الهندية، وخلال مراسم التحضير لدفنها، كانت المفاجأة بأن السيدة "المتوفاة" ما زالت على قيد الحياة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن السيدة الخمسينية، مالاتي تشوجولي، أدخلت إلى مستشفى خاص، بمدينة بيلجاوم، جراء ارتفاع درجة حرارة جسمها، وأدى ذلك إلى دخولها في غيبوبة عميقة، ولم يتمكن الأطباء من إعادتها إلى وعيها رغم محاولاتهم المتكررة، لذلك أقروا وفاتها بعد مضي بضعة ساعات على غيبوبتها.

وبناء على قرار الأطباء، سدد أقارب المرأة، تكاليف الخدمات الطبية في المستشفى، ونقلوا جثمانها إلى بيتها في القرية، حيث وضعوه أمام المنزل وتجمع أفراد عائلتها والأصدقاء لإلقاء النظرة الأخيرة، ولكن خلال عملية التحضير لدفنها، استيقظت "المرحومة" من غيبوبتها ونهضت.

وقد فسر أحد الحاضرين، الحادث بقوله، كانت المرأة في غيبوبة ولم تمت، في حين يعتقد آخرون، أنها "قامت" بمعجزة، ويرفضون الاعتراف بأي تفسير آخر.