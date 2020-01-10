5 أخطاء ترتكبينها في مظهرك تجعلكِ تبدين أكبر في السن

إذا كنتِ تشعرين بأن إطلالاتكِ وتنسيقكِ للملابس، يجعلانكِ تبدين أكبر في السن، فهذا المقال لكِ. من المحتمل أنّك ما زلت تعتمدين صيحات موضة باتت قديمة أو ترتكبين بعض الأخطاء أثناء تسوّقكِ للملابس. من الآن وصاعداً، تمتّعي بإطلالة تناسب عمركِ، شبابية وعصرية في الوقت عينه وذات أسلوب يعكس روحكِ، شخصيتكِ ويعزز ثقتكِ في نفسكِ. إليكِ أبرز 5 أخطاء في الموضة عليكِ التخلّي عنها وتجنّبها لأنّها تجعلكِ تبدين أكبر في السن:

ارتداء الملابس التي لا تتلائم مع جسمك ومقاييسكِ

لا يمكننا نكران قوّة وأناقة إطلالتكِ إذا كانت ملابسكِ تناسب مقاييسكِ. عندما تتسوّقين، احرصي على أن لا تختاري السروال الضيّق أو الواسع جداً، الفستان الذي لا يناسب جسمكِ أو البليزر إذا كانت أكمامها طويلة. أمّا إذ أحببتِ قطعة ولا يوجد منها ما يناسب جسمكِ، فتوجّهي إلى الخيّاط. هذه التفاصيل التي من الممكن أن تعتبريها صغيرة وغير مهمّة، ستقللّ من جاذبية إطلالتكِ وراحتكِ وستجعلكِ ضيحة الإطلالة التي تجعلكِ تبدين أكبر في السن. أمّا في حال التصميم كان ذي قصّة واسعة، فيمكنكِ تزيين إطلالتكِ بحزام لإبراز خصركِ مثلاً والتمتّع بإطلالة شبابية أكثر.

ارتداء فقط الملابس الأساسية ذات الألوان الحيادية

من المعلوم أن، للتمتّع بإطلالات ستايلش، عليكِ أوّلاً أن تمتلكي ما يكفي من القطع الأساسية التي تساعدكِ في تنسيق إطلالات مختلفة. من الضروري التسوّق للملابس ذات ألوان حيادية وغير مطبّعة مثل تيشرت وقمصان ذات قصّات تقليدية، سروال جينز أسود وسروال أزرق بالإضافة إلى بليزر. لكن، أنتِ في مشكلة حتماً إذا كانت خزانتكِ مبنية فقط على هذه التصاميم، فما عليكِ سوى أن تتجرّئي وتضيفي بعض القطع العصرية ذات الألوان المواكبة للموضة والتي تتماشى مع أسلوبكِ. كذلك، من المهم أيضاً اختيار الألوان التي تناسب لون بشرتكِ: إذا كنتِ صاحبة بشرة فاتحة، فأنتِ بحاجة إلى ألوان تضيء إطلالاتكِ من دون أن تجعلها باهتة ومملّة. إذا كنتِ صاحبة بشرة معتدلة اللون: ما بين الفاتح والداكن، فأنتِ محظوظة لأنّ لوحة ألوانكِ كبيرة حتماً. أمّا إذا كنتِ صاحبة بشرة سمراء، فيمكنكِ أن تجذبي الانتباه من خلال الألوان الكلاسيكية، الهادئة والباستيل، بعيداً عن المبالغة. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اعتماد نقشات متعددة في إطلالة واحدة، لكن كي لا تقعي ضحية التنسيق غير المرتّب، إلجئي إلى النقشات التي تتسّم بألوان قريبة من بعضها.

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ارتداء الملابس الداخلية غير المناسبة

في معظم الأوقات تمضين ساعات طويلة أمام الخزانة والمرآة لاختيار الثياب المناسبة من دون أن تعيري أهمية لملابسكِ الداخلية. خطوة ناقصة تقومين بها تجعلكِ ترتكبين أخطاء نتائجها سلبية على صعيد مظهركِ. أولاً، تختارين المقاس الخطأ: ونعني هنا المقاس الأصغر بشكل خاصّ. إذا اعتمدتِ ملابس داخلية ضيّقة، أولاً لن تكوني مرتاحة طيلة الوقت وثانياً سيتسبّب المقاس الضيّق بإبراز أطراف الملابس الداخلية تحت الثياب. ثانياً، ترفعين حمالة الصدر إلى فوق، هذا الخطأ دليل على أنّ صدرك غير مرفوع بطريقة صحيحة. في هذا الإطار، احرصي على أن تكون دائماً حمالة الصدر بحلّة جيّدة وتوفّر الدعم لصدركِ كما في أوّل فترة.

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اعتماد التنسيق غير المتوازن

التوازن مهم جداً خلال تنسيق جميع إطلالاتكِ النهارية والمسائية. الكثير من النساء يلجئن إلى اعتماد الملابس الواسعة بهدف إخفاء بعض المناطق من أجسامهن التي تقلل من ثقتهن بأنفسهن. اعتماد الملابس الواسعة بطريقة غير متوازنة، سيجعلكِ تتمتّعين بإطلالة غير مرتّبة وغير مواكبة للموضة. من الجهة الأخرى، خلال تنسيقكِ للملابس الواسعة، احرصي على تحقيق التوازن بين القطع. إذا اخترتِ كنزة ذات قصّة واسعة مثلاً، نسّقيها مع سروال ضيّق والعكس صحيح.

عدم مواكبة صيحات الموضة المتجددة

مواكبة آخر صيحات الموضة خطوة أساسية للتمتّع بلوك ستايلش يعكس روحك وشخصيتكِ ولا يجعلكِ تبدين أكبر في السن. تخلّي عن ملابسكِ القديمة التي ما زالت في خزانتكِ منذ عدّة سنين واستبدليها بقطع عصرية وقطع عابرة للزمن. في حال لم تكن لديكِ بعض المعلومات حول آخر صيحات الموضة، يمكنكِ طلب المساعدة من إحدى صديقاتكِ أو إحدى قريباتكِ تكون لديها معرفة في عالم الموضة. كما ويمكنكِ زيارة موقعنا للإطلاع على كل ما يتعلّق بالموضة، من أخبار وصيحات ونصائح. يمكنكِ أيضاً أخذ نصائح من ستايلست متخصص. كما و يمكنكِ أن تتصفّحي مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخصّ إنستقرام و بنترست اللذين يتضمنان صور المشاهير ومدوّنات الموضة اللواتي يعتبرن الأوائل في تبنّي هذه الصيحات.

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