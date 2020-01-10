"لن تستطيعي غسله كل يومين على الأقل".. 21 مشكلة لصاحبات الشعر "الخفيف"

مشاكل عدة، تعاني منها الفتيات صاحبات الشعر غير الكثيف، والتي تزداد مع التقلبيات الجوية وفي فصل الشتاء، الذي يقل خلاله غسل الشعر.

ونشر موقع "buzz feed"، مجموعة من الأزمات التي تواجه ذوات الشعر الخفيف، نعرضها خلال النقاط التالية:

1- لا بد من وجود خطة روتينة ثابتة لغسل الشعر ومعالجته، ما يجعلك تشعرين بالملل نتيجة تكرار فعل نفس التصرف في نفس الأوقات، فضلا عن إحساسك بالضغط النفسي، لأن عدم الالتزام بخطة محددة، يؤدي لنتائج عكسية مضرة للشعر.

2- يحتاج هذا النمط من الشعر لغسله كل يومين على الأقل، للحصول على الزيوت التي تحتاجها فورة الرأس، إضافة إلى تقليل احتمالية تساقطه.

3- يستنفذ كمية كبيرة من منعم الشعر، والتي لا تعطي نتيجة مؤثرة، بسبب عدم كثافة الشعر.

4- تنفذ عبوة "الشامبو الجاف" عقب 3 أيام فقط من استعمالها.

5- عند سقوط مجموعة كبيرة من "الخُصل" أثناء الاستحمام، سيتملكك شعور بالإحباط واليأس.

6- لا تساعد مثبتات الشعر على علاج الأمر إطلاقا.

7-لا يمكنك تغيير "تسريحة شعرك" إلى "كيرلي"، لأنها تؤدي لزيادة تساقط "الخُصل".

8- إذا حاولتي "فرد شعرك" وجعله مستقيما مثل المشاهير، يصبح مجعدا بعد بضع دقائق.

9- تفرز فروة الرأس مجموعة كبيرة من الدهون بعد فترة وجيزة من تصفيفه.

10- لا يمكنك الحصول على عمل تسريحة "الكعكة" بصورة مثالية.

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11- لن تستطعي عمل "ضفائر"، فالضفيرة الواحدة المجمعة لشعرك يشبه سمكها إحدى الضفائر الصغيرة للفتيات العادية.

12- عند فرد الشعر للوراء، تصابين بالصدمة نتيجة تحوله لـ"هايش".

13- يعادل حجم تسريحة "ذيل الحصان" الخاص بكِ، رُبع سمك الشخص العادي.

14- استخدام "أطواق الرأس" كثيرا، يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر.

15- رغم قلة عدد الخصل بشعرك، إلا أن ذلك لا يمنع تشابكها.

16- غالبا ما تكون غرفة نومك مليئة بمنتجات متنوعة من "كريمات" ومعالجات الشعر، ما يجعلك تنفقين الكثير من الأموال دون جدوى.

17- تستغرقين الكثير من الوقت، للبحث عن منتجات الشعر خالية من الكبريتات، التي تُتلف بصيلات الشعر.

18- تمضين وقتا طويلا في البحث عبر الإنترنت على "منتجات تساعد على كثافة الشعر" و"أطعمة تساعد في زيادة سمك الخُصل".

19-على الرغم من قلة حجم الشعر وضعفه، إلا أنك تدفعين لمصففين الشعرين وخبراء التجميل نفس المبالغ التي تدفعها صاحبات الشعر الكثيف.

20- عندما تمطر السماء، يصبح شعرك وكأنه خصلتان فقط متفرعتان من فروة رأسك، في مشهد يشبه الشخصيات الكارتونية الكوميدية.

21- في حالة التفكير في استعمال "اكستنشن"، فإنها ستصبح محاولة فاشلة، لأنه لا يوجد كم كاف من الشعر لتغطيته.