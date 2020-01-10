دراسة أمريكية توضح أهمية الملح في القضاء على السرطان

توصل علماء أميركيون من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية، في دراسة جديدة، إلى أن ملح الطعام قد يكون مفيدا في مكافحة السرطان.

الدراسة التي أجراها علماء كانوا يبحثون في تأثير جزيئات كلوريد الصوديوم على الخلايا السرطانية، أثبتت أن ملح الطعام يمكن أن يبطّئ عملية انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66%.

وأجرى العلماء تجاربهم على فئران مخبرية مصابة بالسرطان، وتوصلوا إلى أن كلوريد الصوديوم، المعروف أكثر باسم ملح الطعام، مادة سامة للخلايا السرطانية، ويوفر إمكانية للعلاج الذي له آثار جانبية سلبية أقل من العلاجات الحالية، وفقًا لموقع "نيوز وايز".

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وتوصل فريق العلماء بقيادة الأستاذ المساعد في الكيمياء بالجامعة، جين تشيه، إلى أن جزيئات الملح النانوية، يمكن أن تستخدم كـ "حصان طروادة"، يقوم بإيصال الأيونات إلى داخل الخلية، ثم تقوم بتعطيل البيئة الداخلية للخلية، ما يؤدي إلى موتها، ثم تعود جزيئات الملح النانوية إلى طبيعتها كملح عند تحلل الخلايا، وبالتالي فإنها ليست ضارة بالجسم.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال "تشيه": "هذه الآلية هي في الواقع أكثر سمية للخلايا السرطانية من الخلايا الطبيعية، لأن الخلايا السرطانية لديها تركيزات عالية نسبيا من الصوديوم".

وأوضح "تشيه"، أن هذه التكنولوجيا تناسب تماما عملية تحطيم الخلايا السرطانية الموضعية، مضيفا أنه يتوقع أن يكون لهذه التكنولوجيا تطبيقات عديدة في معالجة سرطانات المثانة والبروستات والكبد والدماغ.

وبناءً عليه حسب الدراسة، فإن الخلايا المصابة تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض لجزيئات الملح النانوية، يتم تدميرها، مع بقاء الأنسجة سليمة لأنه بالنسبة للجسم هو مجرد ملح عادي.