لأول مرة بالمملكة.. ابنة ملك الأردن "طيار".. ووالدها يمنحها "جناح الطيران"

في سابقة هى الأولى من نوعها في المملكة، قلد الملك الأردني عبدالله الثاني، ابنته الأميرة سلمى، "جناح الطيران"، بعد اجتيازها دورة خاصة وإتمامها مقرر الطيران الأكاديمي والعملي.

وستكون الأميرة سلمى، أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

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ونشر الديوان الملكي الهاشمي، عبر الصفحة الرسمية على موقع "انستجرام"، مجموعة من الصور التي تظهر فيها الملك عبدالله والملكة رانيا، خلال تسلم ابنتيهما مهامها.

وعلق الديوان على الصور: "جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يقلد بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه".