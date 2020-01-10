"مجعّدع أو خشن".. اختاري الفرشاة المناسبة لشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتأثر تصفيف الشعر الروتيني للفتاة عادة بالكسل أو العجلة، فضلًا عن استخدام فراشي الشعر أو الأمشاط المستخدمة، والكثيرات لم يضعن في الاعتبار الاختيار المناسب للفرشاة وفق نوعية الشعر ذاته.

لذا لا تحتاري عزيزتي في هذا الأمر، حيث نستعرض لكِ أنواع وأشكال الفراشي للاستخدام المناسب لنوع شعرك وكثافته، وذلك للحفاظ عليه من التكسر والتقليل من تجعده، والحصول على التسريحة الرائعة والمظهر الصحي، وفقًا لموقع "dermstore":

- فرشاة لفك تشابك الشعر:

تتميز بأنها تصلح للجميع لجميع الأنواع؛ "الرطب، والجاف"، وكذلك الأطفال، وتُمشط الشعر دون الإحساس بألم، أو التسبب في انكساره وتجعيده.

- فرشاة مستديرة:

ذات شعر خشن، وتصلح لأصحاب الشعر الطويل، للظهور بتسريحة أنيقة وجذابة.

- فرشاة عريضة الحجم:

تصلح للشعر الرطب والجاف، وتخفف من تشابك الشعر، حيث إنها تعمل على تنشيط فروة رأس، كما أنها تساعد في تنشيف الشعر.

Advertisements

- فرشاة حرارية مستقيمة

تصلح لجميع أنوع الشعر وتستخدم في التجفيف للحصول على شعر ناعم.

- فرشاة برو شاين

هي مزدوجة بعدة شعيرات، وتعمل على إزالة تجعيد الشعر، والحصول على مظهر ناعم تنعم، كما أنها وتضفي لمعانا على التسريحة.

- فرشاة تجانس الشعر

تستخدم للتنعيم ولعمل ذيل حصان، أو كعكة ضيقة، ما يمنحك مظهرا أنيقا، تصلح لجميع أنواع الشعر.