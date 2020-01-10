كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - تميزت الفنانة الكويتية سعاد سليمان -الملقبة باسم "سعودة"- مؤخرًا، بـ فساتين أنيقة تناسب حفلات الخطوبة والمناسبات المميزة، فاستوحي منها بعض الأفكار.

إطلالات لمناسباتكِ من سعاد سليمان

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تألقت سعاد بفستان أزرق طويل مُزيَّن من الأعلى بقماش الدانتيل الأزرق والفصوص اللامعة في منطقة الخصر، وكُمّه الواحد المنفوخ، ما أضفى الكثير من الجمال على التصميم، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي والمكياج الترابي.

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فيما ظهرت بفستان رمادي تكسوه اللمعة الفضية من الجزء العلوي، وزُين بتصميم الكاب الشفاف وحزام الخصر، واستعانت بطوق عريض ولامع يُجمِّل شعرها المموج.

إطلالات لمناسباتكِ من سعاد سليمان



كما ارتدت فستانًا أبيض منفوشًا مزينًا من الأعلى باللون الذهبي وبأكمام طويلة تكسوها النقوش، وتجملت بمكياج ناعم وتسريحة الشعر المرفوع بطريقة ناعمة تتناسب مع فستانها.



واختارت كذلك فستانًا أبيض منفوشًا مزينًا بحزام، وأكمام شفافة منفوخة ومزينة باللمعة، مع لمعة إضافية في الجزء العلوي للفستان، وأكملت اطلالتها بالمكياج الناعم واكسسوار فضي لشعرها الويفي.

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