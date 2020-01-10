ميغان ماركل تفتتح العام الجديد بإطلالة راقية على الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - رصدنا لـ ميغان ماركل Meghan Markle عددًا من الاطلالات المميزة في عام 2019 تخللتها اطلالات الحمل، والتي نالت من خلالها لقب إحدى أكثر النساء أناقةً في العالم، لا سيما وأنّ جميعنا أصبحنا نعرف أنّ أسلوبها في الموضة يجمع بين النمط الراقي المثالي، لكونها أصبحت دوقة وفردًا من العائلة المالكة البريطانية، كما بين الأسلوب الشبابي العصري الذي لم تتخلَّ عنه منذ كانت ممثلة ونجمة في هوليوود. وها هي تعود لتطلّ علينا وتفتتح عام 2020 باطلالة مميزة بدرجات اللون البني، راقية لكن مواكبة للموضة، وإليكِ التفاصيل.



المعطف البيج الطويل خيار ميغان ماركل:

عودة ميغان ماركل الى الأضواء في اطلالة أنيقة





المعطف الطويل أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، لا سيما وإن كان باللون البيج، وقد شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle وقد اختارت في أحدث ظهور لها في لندن، اطلالة شتوية أنيقة نسقت فيها المعطف البيج الطويل بتصميمة الكلاسيكي الذي اختارته من دار ريس Reiss.

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تنسيق مواكب للموضة اعتمدته ميغان ماركل:

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اعتمدت ميغان ماركل اطلالة أنيقة في تنورة حرير باللون البني



من تحت المعطف البني اعتمدت ميغان ماركل Meghan Markle اطلالة ناعمة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد اختارتها باللون البني الشبيه بلون الشوكولا، وكانت عبارة عن تنورة من الحرير، “وهذا النوع من التنانير هو الأكثر رواجًا لهذا الموسم” بقصة منسدلة من ماسيمو دوتي Massimo Dutti، وتوب ناعمة بقصة ضيقة وياقة عالية، وحذاء أنيق بتصميم كلاسيكي من جلد السويد من جيمي شو Jimmy Choo.



شاهدي بالصور كيف افتتحت ميغان ماركل Meghan Markle عام 2020 باطلالة أنيقة وعصرية، واستوحي منها أفكارًا مميزة للعودة للعمل والدوام في العام الجديد.

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