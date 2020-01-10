موديلات فساتين سهرة باللون الوردي

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - ضمن مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2020 ، طرحت دور الأزياء العالمية تشكيلة مميزة من فساتين السهرة المصممة باللون الوردي المبود رشاهدي أجمل الموديلات واختاري منها ما يمنحك اطلالة رقي والنعومة في سهرة رأس السنة.
فساتين سهرة للنحيفات
سطع نجم فساتين السهرة المؤلفة من طبقات هذا العام، قدمتها ماركات بارزة مثل ريم عكرا Reem Acra وماركيزا Marchesa، تساعد هذه القصة في إخفاء عيوب الجسم النحيل حيث تظهره بشكل أكثر إمتلاءًا لا سيما منطقة الساقين النحيفتين.
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فساتين سهرة للقصيرات
شهدت مجموعات ريزورت 2020 تشكيلة من فساتين السهرة ذات القصات المحددة للقامة مثل فساتين حورية البحر المزدانة بالريش من توقيع ماركيزا Marchesa وبادجلي ميشكا Badgley Mischka، استعيني بهذه الموديلات اذا كنتِ قصيرة القامة.
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فساتين سهرة تخفي البطن البارز
ن منا لا ترغب في إطلالة تجمل قامتها وتخفي عيوبها، تساعد فساتين السهرة المميزة بالقصة المطوية Wrap dresses في إخفاء منطقة البطن البارزة والخصر الممتلئ بشكل عام، ننصحك بإعتماد الفستان الناعم من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham، كذلك نرشح لكِ الفستان عالي الخصر من ماركة جيفنشي Givenchy.
فساتين سهرة للممتلئات
تنوعت موديلات فساتين السهرة التي تخدم صاحبات القوام الممتلئ لا سيما بتوفر العديد من التصاميم المنفوشة والتي تعمل على إخفاء جزء كبير من الجسم مثل فساتين بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatra وباميلا رولاند Pamella Roland.
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