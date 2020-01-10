عبايات لقصيرات القامة من خولة المراغي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - خولة المراغي مدونة خليجية تتمتع بملامح رقيقة ومميزة، تُلهم الصبايا باطلالاتها المختلفة للعبايات، لا سيما قصيرات القامة منهنّ، إذ تعتمد خولة موديلات العبايات التي تجعلها تبدو أطول.

ولهذا أحببنا أن نختار لكِ أفضل موديلات العبايات لقصيرات القامة من وحي أسلوب خولة المراغي، لتختاري ما يناسبكِ.

العبايه السوداء مع التطريزات الطولية

العبايه السوداء مع التطريزات الطولية





لفتنا هذا الموديل للعبايه باللون الأسود مع الخطوط الطولية اللامعة، وهو خيار ذكي لاعتماد العبايه المطرزة، وأعجبنا كذلك تنسيقها للكعب العالي باللون النود، حتى تبعد تركيز العين عن منطقة الساق.

وهذا الموديل للعبايه هو أكثر كلاسيكية لهذا اعتمديه لمناسبات بعد الظهر، كما أنه يخفي عيوب الجسم، من دون وجود حزام الخصر، مع الأكمام الواسعة.

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العبايه الجلد مع طبقة شفافة

العبايه الجلد مع طبقة شفافة



أما هذا الموديل الأنيق للعبايه من طبقتين مختلف وغير تقليدي، ويناسب الصبيّة قصيرة القامة، بخاصة مع الطبقة الشفافة من التول المزركش بأكمام قصيرة، لتُبرز العبايه الجلد من تحتها، وبالتالي يكون التركيز على الجزء العلوي، بعيدًا عن منطقة الساق والقدم.

ونسقت خولة المراغي مع العبايه حذاءً أسود بكعب عالٍ مدببًا من الأمام وشفافًا، بسيطًا وناعمًا، ليزيدها طولًا.

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العبايه النود البسيطة ولمسة من خطوط الطول

العبايه النود البسيطة ولمسة من خطوط الطول





اختيار العبايه النود من خولة المراغي كان ذكيًّا، باعتماد تلك اللمسة البسيطة من الخطوط الطولية بألوان باهتة بموديل العبايه الروز، مناسبة أكثر للشابات والمراهقات، لاطلالة مبهجة في النهار.

نسقتها خولة بأسولب محايد للحجاب باللون الروز، مع جزمة مدببة من الأمام أنيقة وناعمة، بخاصة وأنّ الأسلوب المحايد من الستايلات التي تزيدكِ أناقة وكذلك تبرز طول القامة لديكِ.

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