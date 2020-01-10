للمحجبات.. استوحي هذه الإطلالات من زهراء أشكناني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - تنسق الفاشونيستا زهراء أشكناني إطلالاتها بدقة وأناقة عالية، وتختار قِطَعَها بطرق مبتكرة، لذا استوحينا للمحجبات منها عشرة خيارات أنيقة ارتدتْها مؤخرًا؛ ليستلهمن منها أفكارًا مذهلة.

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تأنقت زهراء ببنطال جلدي فضفاض وقميص أبيض عصري مزين بقماش كاروهات باللونين الأبيض والأسود، مع حذاء بكعب أحمر لإطلالة عصرية ومميزة، وارتدت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف أبيض مزين بخطوط وأزرار للوك أنثوي، واختارت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل باللون الأسود المزين بالأبيض وبأزرار ذهبية لستايل عملي.

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وتجملت بتنورة وبلوزة يكسوهما الأسود مع معطف فسفوري مزين بالأسود لخيار عصري، وظهرت ببلوزة وبنطال باللون الأسود مع بليزر بني لمظهر عملي، كما أطلَّت ببنطال كاروهات باللونين الأبيض والأسود نسقته مع تيشيرت أبيض بكتابة سوداء ومعطف فوشيا لإطلالة شبابية، وتزينت ببنطال وحجاب باللون الأبيض مع معطف بنفسجي لخيار مُفْعَمٍ بالحياة.

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