إطلالات محجبات باللون البيبي بلو من فاشينيستا انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - لون البيبي بلو أو الأزرق السماوي، واحد من أكثر الدرجات التي شاهدناها بالعاميين الماضيين، وكان من الدرجات الرائجة لكل المواسم، وتباعًا اعتمدته الكثير من مدونات الموضة لاطلالة عصرية.

واليوم اخترنا اطلالات محجبات باللون البيبي بلو لاطلالة مميزة من وحي فاشينيستات انستقرام، لتساعدكِ في تنسيق القطع بهذا اللون، وإليكِ التفاصيل...



اطلالة محايدة باللون البيبي من سمر البارشا

اطلالة محايدة باللون البيبي من سمر البارشا





اختارت مدونة الموضة سمر البارشا اطلالة كاملة بدرجات البيبي بلو، باختيار التنورة البليسيه المكسرة، مع بليزر وتوب، وشنطة وجزمة كلها للدرجات نفسها للأزرق السماوي، فقط نسقت الحاجب باللون الأرجواني لتحافظ على الستايل الهادىء.

بالرغم من أنّ الستايل يبدو بسيطًا وناعمًا، لكنه يعدّ من الأفكار الجريئة لاختيار تنسيق بالكامل بدرجة البيبي بلو، يمكنكِ اعتماده بمناسباتكِ المهمة.

تابعي المزيد: معاطف طويلة للمحجبات موضة 2020 بحسب شكل الجسم





الجاكيت الفرو باللون البيبي بلو وطريقة تنسيقه مع باقي القطع

الجاكيت الفرو باللون البيبي بلو وطريقة تنسيقه مع باقي القطع





الفاشينيتسا هاجر اعتمدت الجاكيت الفرو القصير بهذا اللون المميز، ونسقته مع فستان طويل باللون الأبيض، وهو أحد الدرجات التي تناسب بشكل كبير اللون البيبي بلو، وقد اختارت السنيكرز لاطلالة مريحة، بينما أضافت الشنطة باللون الأزرق الزهري للمسة كلاسيكية، لستايل يجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

تابعي المزيد:



البلوزة الطويلة الشيفون باللون الأزرق السماوي من أمية زين

البلوزة الطويلة الشيفون باللون الأزرق السماوي من أمية زين





من القطع المميزة التي يمكنكِ اعتمادها بهذا اللون، هو البلوزة الشيفون التي اختارتها أمية زين، بسيطة وطويلة مثالية للصبايا المحجبات، ولونها جعلها قطعة منفردة بذاتها، لتحتاج للكثير من التنسيقات لإبراز جمالها.

مناسبة للأجواء الكلاسيكية، مع بنطلون أبيض، وحجاب أبيض أو بدرجات النود أو السومون المختلفة، لتحافظي على الستايل المخلمي للبلوزة.

Advertisements



البدلة البيبي بلو لاطلالة لافتة

البدلة البيبي بلو لاطلالة لافتة





في المقابل اخترنا لكِ من الفاشينيستا خولة المراغي البدلة البيبي بلو، مع تطريزات الشراشيب الذهبية، لاطلالة فخمة لافتة للأنظار، نسقتها مع اللون الأبيض للتوربان والكعب العالي المدبب الأبيض والشفاف من الجانبين، للمسة أنثوية ناعمة.



والسؤال الأهم الآن كيف وجدت اللون البيبي بلو باطلالات مدونات الموضة المحجبات، هل ستعتمدينه في اطلالتكِ المقبلة؟.

اقرئي أيضًا:

عبايات موضة 2020 من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات

لبس محجبات شيك من وحي الفاشينيستا أمينة خان