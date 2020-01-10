أساور جلدية أنيقة لإطلالة مفعمة بالحياة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - تعتبر قطع المجوهرات من القطع الأساسية في أي إطلالة، على اعتبار أنها قادرة على منح الإطلالة مهما كانت، سواء رسمية أو كاجوال الفخامة التي تبحث عنها جميع السيدات.

وبالطبع تختلف أذواق السيدات في اختيار قطع المجوهرات، فبعضهن قد يملن إلى القطع المرصعة بمختلف الأشكال والأحجام من الأحجار الكريمة، والبعض الأخر قد يرغبن بقطع ناعمة وبسيطة لكن قادرة على منح الفخامة، مثل الأساور الجلدية الترند في 2020

فقد أبهرتنا الدور العالمية بأساور جلدية بألوان متعددة وتصاميم مختلفة لتناسب مختلف الإطلالات.



أساور جلدية باللون الأسود

سوار جلدي باللون الأسود مع بروش ذهبي من Saint Laurent



لا يمكن الاستغناء عن اللون الأسود في الإطلالات الشتوية، خاصة وأن هذا اللون يمكن أن تنسقيه مع مختلف الألوان والإطلالات، وقد استطاع السوار الأنيق من Saint Laurent والذي جاء بتصميم تقليدي من الجلد الأسود، أضفى عليه شعار الدار باللون الذهبي فخامة لا مثيل لها.

في حين برز لدى Givenchy سوار من الجلد الأسود تدلت منه سلسلة بتصميم حلقات متداخلة من الذهب الأصفر الجذاب، ما أضفى عليه رونقاً لافتاً.



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أساور جلدية باللون الأحمر

سوار جلدي باللون الأحمر بتصميم عريض من Christian Louboutin



يعتبر اللون الأحمر صديق السيدات الدائم، خاصة وأنه بتدرجاته المختلفة يليق بإطلالات الشتاء سواء كان فاتحاً، أو باللون الغامق الخمري.

وعلى هذا الأساس أبهرنا السوار الذي قدمته دار Christian Louboutin والذي جاء بتصميم مزدوج من الجلد الأحمر الفاتح مع حلقة في أمامه باللون الفضي اللافت.

أما Valentino فقد قدمت سواراً أنيقاً وجذاباً باللون الأحمر تميز بأنه رفيع ورُصع بالكامل بأحجار ذهبية اللون.



أساور جلدية بتصاميم حديثة

سوار جلدي بتصميم لافت ومميز من Bottega Veneta



اذا كنت ترغبين باختيار أساور جلدية حديثة لا تشبه تلك التي اعتدنا على رؤيتها، فننصحك بتجربة اختيار الأساور الجلدية ذات تصاميم "الضفيرة" الغريبة التي برزت هذا العالم بشكل كبير.

إذا لفت نظرنا السوار من Bottega Veneta الذي جاء بتصميم "ضفيرة" رفيعة باللون الأسود، حملت في طرفيها حبتي لؤلؤ باللون الأسود المائل إلى الرمادي.

أما Alexander McQueen فقد قدم سوار باللون الأسود الغامق بتصميم "ضفيرة" عريضة، تميز بالترصيع الكبير الذي جاء في أمامه وحمل شعار الدار باللون الفضي.



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