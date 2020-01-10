كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - قشرة الشعر واحدة من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه الصبايا، تحديدًا في فصل الشتاء، مع استخدام الماء الساخن لغسل الشعر، تصبح فروة الرأس بيئة جيدة لظهور قشرة الشعر.



وتسبب القشرة فقدان الشعر للمعانه وبريقه، كما تكون أحد الأسباب لتساقط، بالإضافة إلى ظهور رائحة غير مرغوب فيها للشعر، ولهذا إليكِ خلطات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر.

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خليط زيت الزيتون

خليط زيت الزيتون



المكونات

زيت زيتون بحسب كثافة الشعر



طريقة تحضير الماسك



يتم تدفئة كمية مناسبة للشعر من هذه الزيوت، ويوضع على الشعر ويغطّى بفوطة دافئة لمدة ساعة، ثم يُشطف الشعر بالماء الفاتر أو الدافىء.



زيت الزيتون بمثابة مُرطّب ومعالج لفروة الرأس، ويحمي الشعر من مشاكل الجفاف والشعور بالحكة، وبه خصائص مضادة للالتهاب الذي تسببه قشرة الشعر.

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خليط خل التفاح والماء

خليط خل التفاح والماء



المكونات

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2 كوب من خل التفاح

2 كوب من الماء البارد

طريقة تحضير الماسك



يُغسل الشعر بالماء البارد وخل التفاح، ويُترك على الشعر من دون إزالته لمدة يوم كامل.

في اليوم التالي يُشطف الشعر بالماء والشامبو.



كرري التجربة مرتين في الأسبوع إن كانت حالة القشرة في وضع سيّىء، ومن ثم مرة في الأسبوع، إذ يحتوي الخل على الأحماض التي تقتل البكتريا المسببة للقشرة من فروة الرأس.

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طريقة استخدام الشامبوهات الخاصة بالقشرة



هناك الكثير من الشامبوهات للتخلص من القشرة، ولكنّ أهم خطوة لكي تصبح نتيجة الشامبو فعالة، هو ترك الشامبو على الشعر على الأقل لمدة 10 دقائق، ومن ثم شطف الشعر بالماء الفاتر وليس الساخن.

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نصائح عند التخلص من قشرة الشعر

التخلص من قشرة الشعر



- تعمل خلطات وشامبوهات التخلص من قشرة الشعر على جفاف فروة الرأس، لهذا عليكِ اعتماد حمامات الكريم المرطبة باستمرار، على الأقل مرة واحدة كل أسبوع.

- استخدام السيروم الطبيعي لترطيب الشعر بعد غسله بالماء.

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